Marciapiedi ingombri di rifiuti, da tre giorni Alia non li raccoglie nella zona di via Ferrucci

Proteste dei cittadini per il disservizio: non raccolto l'umido, la plastica e oggi la carta. Alia spiega che è cambiata la cooperativa incaricata e che da domani saranno messi in campo altri due mezzi

Da tre giorni in un'ampia zona della parte Est della città non viene raccolta la spazzatura. Così, da lunedì ad oggi, lungo i marciapiedi si sono accatastati prima i bidoncini dell'umido, poi i sacchi con la plastica e oggi la carta. Un problema segnalato da molti nostri lettori, che coinvolge via Ferrucci, via Botticelli, via Buontalenti. via Masaccio, via Boni e tutte le strade di quella zona.