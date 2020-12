Marciapiedi coperti da rifiuti e mobilia, aree condominiali stracolme di immondizia. Il Macrolotto Zero scoppia di rifiuti e degrado. A inviarci queste foto, scattate stamani 29 dicembre, emblematiche del contesto in cui ogni giorno i cittadini sono costretti a vivere, è il Comitato Macrolotto Zero impegnato ormai da oltre un decennio nella battaglia per migliorare la convivenza con la popolazione cinese, che in questo quartiere è la maggioranza, partendo dal rispetto delle regole. La gestione dei rifiuti è uno dei temi più critici mai risolto.Comitato che attraverso il suo presidente, Bruno Gualtieri, fa notare quanto queste foto stridano con la campagna di sensibilizzazione sull'abbandono degli escrementi per strada presentata ieri dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni ambientaliste (LEGGI ): "Ci chiediamo se il Macrolotto Zero faccia ancora parte del Comune di Prato. - afferma Gualtieri con una punta di ironia - Chi ci governa preferisce andare a raccattare i bruscolini in centro anzichè preoccuparsi delle tonnellate di sudicio che ogni giorno vengono buttate in strada senza alcun rispetto di regole, luoghi e orari".

Alia Servizi Ambientali concentra molte risorse umane ed economiche su questo quartiere dove si arriva anche a quattro passaggi al giorno per ritirare quanto viene lasciato a ogni angolo di strada e dove all'inizio di questa legislatura era partita una campagna di sensibilizzazione con mediatori culturali. Evidentemente non ha sortito gli effetti sperati come è chiaro che il ritiro massiccio non sia la soluzione giusta. Anzi, secondo il Comitato Macrolotto Zero è persino controproducente: "Così facendo tra la comunità cinese si rafforza la convinzione che mettere fuori l'immondizia a tutte le ore del giorno e della notte in barba al calendario del porta a porta, è giusto e corretto. - spiega Gualtieri -Se Alia ritira i rifiuti dove è vietato lasciarli, passa il messaggio che quello è un luogo di raccolta. Sono cose che diciamo da tantissimo tempo ma nessuno vuole ascoltare". Anche la controproposta è la stessa da anni: "Ci vogliono le fototrappole e le telecamere per scoprire chi non rispetta le regole. - conclude Gualtieri - Ne sono state comprate molte, anche con fondi ministeriali, ma qui non ne è stata messa neanche una. Inspiegabilmente. Tra l'altro sarebbero utili anche per la lotta allo spaccio e ai furti che purtroppo non mancano affatto neanche in questo quartiere".E chissà che l'arrivo del pratese Nicola Ciolini alla presidenza di Alia servizi ambientali possa segnare la svolta per la gestione dei rifiuti in questo quartiere. Questione di priorità ma anche di volontà.