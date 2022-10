26.10.2022 h 17:12 commenti

Marcia su Roma, Poggio rende omaggio alla memoria di Paolo Taddei

Ultimo ministro dell'Interno dell'Italia liberale predispose un decreto che il Re Vittorio Emanuele III aveva promesso di firmare, per dichiarare lo stato d’assedio e bloccare così i fascisti che stavano arrivando a Roma

Paolo Taddei

In occasione dei 100 anni dalla Marcia su Roma, il Comune di Poggio a Caiano ricorda il ministro degli Interni di allora, Paolino Taddei, nato a Poggio a Caiano nel 1860 e morto a Firenze nel 1925. Taddei fu protagonista di eventi decisivi negli anni della crisi e della caduta dello stato liberale: predispose infatti un decreto, che il Re Vittorio Emanuele III aveva promesso di firmare, per dichiarare lo stato d’assedio e bloccare così i fascisti che stavano arrivando a Roma; la mattina del 28 ottobre 1922 il re però cambiò idea, rifiutandosi di firmare il decreto e aprendo così la porta al regime.

“A 100 anni dalla Marcia su Roma - dichiarano il sindaco Francesco Puggelli e l’assessore alla cultura Giacomo Mari – è doveroso rendere omaggio a chi fece tutto ciò che era in suo potere per contrastare lo squadrismo e l’ascesa del fascismo. Purtroppo Taddei è stato a lungo dimenticato ma oggi è nostra responsabilità, come cittadini e come amministratori, ricordare la sua figura, quella di uomo delle istituzioni, prima come Prefetto e poi come Ministro dell’interno, in prima linea per la difesa dello stato liberale.”

Le commemorazioni inizieranno domani, giovedì 27 ottobre alle 17:30 alle Scuderie medicee con un incontro aperto a tutta la cittadinanza moderato dal giornalista Mauro Banchini; interverranno Barbara Taverni, dottore di ricerca in "XX secolo: politica, economia, istituzioni", e Giacomo Mari, assessore alla cultura del Comune.

Grazie all’iniziativa del giornalista Banchini ed al coinvolgimento dei parenti di Paolino Taddei, recentemente è stata identificata la sepoltura dello stesso Taddei nel cimitero della Misericordia in via Campisanti a Pistoia. Il Comune di Poggio a Caiano ha quindi deciso di rendere omaggio alla memoria dell’ultimo ministro dell'interno dell'Italia liberale esattamente 100 anni dopo la marcia su Roma, recandosi presso la sua tomba. La commemorazione, a cui parteciperanno il sindaco Francesco Puggelli e l’assessore alla cultura Giacomo Mari e l’assessore regionale ai rapporti con gli enti locali Stefano Ciuoffo, sarà venerdì 28 ottobre alle 9.30.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus