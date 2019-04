20.04.2019 h 07:46 commenti

Maratonina di Pasquetta, attenzione alle chiusure strade e alle modifiche a sosta e viabilità

Lunedì 22 aprile si correrà la 31esima edizione, già mille atleti si sono iscritti ma c'è tempo fino a Pasquetta per poter partecipare. Oltre ai corridori professionisti, anche un percorso di 10 chilometri e uno per i bambini. Partenza alle 9,30 da viale Piave

Assegnato il pettorale con il numero mille per la 31esima edizione della Maratonina Città di Prato, ma le iscrizioni non sono ancora chiuse.

Un evento sportivo ormai entrato nella tradizione di Pasquetta con partenza alle 9,30 da viale Piave. Un percorso di 21,097 chilometri che si snodetà nelle vie principali della città: via Ferrucci, viale Montegrappa ritorno verso piazza Europa, via Firenze, viale della Repubblica, viale Leonardo Da Vinci, via Valentini, via Carbonaia, Porta Leone, piazza del Duomo, via Garibaldi, piazza Mercatale, via Macchiavelli, via Baldanzi, via Santa Trinita, via della Misericordia e piazza San Marco. Lungo il tracciato, ma anche in alcune strade limitrofe, sarà vietato parcheggiare e transitare anche in bicicletta e motorino. La volta finale inizierà da piazza san Marco, un chilometro per raggiungere l'arrivo davanti al Castello dell'Imperatore.

La Stracittadina avrà lo stesso percorso della corsa competitiva fino a Santa Trinita dove chi vorrà fare i 10 km troverà le indicazioni per il tragitto più breve. I primi a partire saranno i Maratonabili con il supporto della Polisportiva Aurora e la presenza del campione italiano handbike Cristian Giagnoni e poi il via della manifestazione vera e propria. Dietro l’Isola Running e il Walking e al termine saranno i bambini a correre la Kids for Run.

"Parterre davvero di alto livello con tanti atleti stranieri che hanno voluto esserci a questa edizione - spiega Franco Bertolucci del comitato organizzatore della Maratonina di Prato - oltre alla gara agonistica, a cui ci si potrà iscrivere anche a Pasqua, saranno a correre o camminare i tanti appassionati".





