Maratona di nuoto nel fine settimana per aiutare i malati di Sla

Appuntamento il 13 e il 14 novembre a Prato e a Firenze. L'evento, per la prima volta anche in città, è promosso da Aisla

Torna il 13 e 14 novembre la maratona di nuoto di 24 ore di Aisla Firenze, a sostegno dei servizi alle persone con Sla e ai familiari caregiver: un evento - ed è la novità del 2021 - che si sdoppia e che in contemporanea si svolgerà sia a Firenze che a Prato (per la prima volta). Il testimonial sarà Simone Ciulli, nuotatore paraolimpico, argento a Tokyo. Si potrà partecipare sia alla piscina di S.Marcellino di Firenze che alla piscina Mezzana di Prato, dalle 13 di sabato alla stessa ora del giorno successivo. Se Aisla onlus Firenze quest'anno compie 10 anni di attività, per la manifestazione si tratta della settima edizione. Barbara Gonella, presidente di Aisla Firenze, ha evidenziato come nel 2021 "la richiesta di sostegno e di servizi da parte dei nostri assistiti (una media di 50 malati l'anno più i familiari caregiver) è molto aumentata. Non è stato facile coprire i costi di questi servizi ed ecco perché speriamo di riuscire a raccogliere una cifra importante con la 24 ore di nuoto". L'assessore allo sport di Palazzo Vecchio Cosimo Guccione ha affermato che "si tratta di un modo per fare una bella nuotata e fare bene a Aisla Firenze, il cui aiuto è sempre

più prezioso. I servizi di volontariato sono fondamentali, troppo spesso ce ne rendiamo conto solo in caso di necessità e invece l'attenzione deve essere costante". Per Ciulli, "lo sport può dare sollievo verso le persone affette da malattie come la Sla. E il sollievo è soprattutto psicologico. Sono contento di restituire un po' di bene, lo stesso bene che lo sport mi sta dando". L'iniziativa, ha concluso il consigliere metropolitano delegato alla promozione sociale e allo sport Nicola Armentano, permette di "far rafforzare l'attenzione e l'interesse della città nei confronti delle malattie rare".