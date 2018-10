22.10.2018 h 09:50 commenti

Mappa del crimine, Prato prima in Italia per riciclaggio: 102 casi denunciati nel 2017

Il Sole 24 Ore ha pubblicato l'analisi delle denunce presentate in Italia lo scorso anno sulla base dei dati del Dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno. La provincia di Prato mantiene il primato quando si parla di riciclaggio e impiego di denaro sporco. Tutti i dettagli reato per reato

, Prato è ancora la regina incontrastata. Lo dicono i dati del ministero dell'Interno elaborati dal Sole 24 Ore che, come tutti gli anni, ha disegnato la mappa della criminalità in Italia basandosi sul numero di denunce ogni 100mila abitanti. Il dato che balza agli occhi è quello relativo al riciclaggio: anche nella classifica del 2018 che tiene conto delle denunce presentate l'anno prima, la provincia di Prato è prima con 102 denunce, con una incidenza di 40 rispetto al numero di abitanti; il calo di quasi il 2 per cento rispetto allo scorso anno non le fa perdere il primato.Nella classifica generale delle denunce, Prato è al sesto posto, una posizione in meno rispetto al 2017 e due rispetto al 2016. In tutto sono state presentate 13.696 denunce, una media di 37 al giorno.L'analisi del Sole 24 Ore prende in esame un vasto ventaglio di delitti, tutti quelli denunciati alle forze dell'ordine. Resta fuori qualche fenomeno di microcriminalità che sfugge al controllo principalmente per l'assenza di denunce da parte delle vittime.Scorrendo il dettaglio delle classifiche, Prato è al trentunesimo posto per, al quindicesimo pere nel complesso, senza scendere nello specifico, quindicesima con un calo delle denunce, che nel 2018 sono state 6.515, di poco superiore al 15 per cento.Sesta posizione per le: 185 quelle che sono state denunciate lo scorso anno, niente in confronto alle oltre 3mila di Roma ma è l'incidenza sulla popolazione che pone la Capitale alle spalle di Prato.Le 35denunciate collocano Prato alla 43esima posizione, dietro Pistoia che ha contato 40 denunce. Per quanto riguarda l', la provincia pratese è 56esima in Italia, mentre è 71esima pere 85esima percon 555 denunce, vale a dire oltre 215 ogni 100mila abitanti.