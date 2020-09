15.09.2020 h 15:48 commenti

Manutenzione straordinaria per i giardini di Vergaio, nuove panchine e rifatta l'area fitness

Con un investimento di 80mila euro saranno risistemati anche i vialetti d'accesso, ripiantumate le zone dove mancano gli alberi, in via Bellandi verrà anche riparta la fontana. I lavori partiranno a breve

Nuova vita per i due giardini di Vergaio, dove, con un investimento di 80 mila euro saranno sostituite le panchine e ripuliti e rifatti i vialetti di collegamento. In quelli di via Bellandi è prevista anche la riparazione della fontana, e una nuova piantumazione mentre in via del Pratocchio sarà sostituita la fontanina dell’acqua e rifatta l’area fitness.“ I lavori – ha spiegato l’assessore alla città curata Cristina Sanzò – erano già previsti prima dell’emergenza sanitaria, ora possiamo farli partire. Purtroppo entrambi i giardini sono stati spesso vandalizzati e quindi l’arredo urbano compromesso. In via Pratocchio ha giocato anche il fattore tempo: i vialetti non sono stati rifatti da oltre 25 anni”.L'Amministrazione ha deciso di intervenire sugli spazi verdi facendo una mappatura delle criticità soprattutto quelle più utilizzate dalla cittadinanza. Quindi oltre alle manutenzioni ordinarie, ogni anno saranno scelti alcuni spazi urbani dove fare manutenzione straordinaria nell’ottica di una riqualificazione urbana.