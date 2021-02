23.02.2021 h 17:55 commenti

Mansarda trasformata in serra, arrestato pregiudicato. Sequestrati 10 chili di droga

L'operazione è stata portata a termine dagli agenti della Squadra mobile. Trovati e sequestrati anche 4mila euro in contanti oltre a marijuana, cocaina e tutto il necessario per la coltivazione dello stupefacente come lampade e ventilatori

Aveva trasformato la mansarda di casa in una serra per la coltivazione di marijuana con tanto di pareti termiche, lampade, ventilatori e impianto di irrigazione. L'uomo, un italiano di 42 anni, pregiudicato, residente nella zona di via Zarini, è stato arrestato dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Prato. Seuqestrati oltre 10 chili di droga: 27 piante di marijuana del peso complessivo di poco più di 3 chili e mezzo, circa un etto e mezzo di infiorescenze, quasi un chilo e mezzo di piante ancora lontane dalla fase di maturazione, sei chili già essiccate e una decina di grammi di cocaina. Gli agenti hanno trovato e sequestrato anche 4mila euro in contanti. Il pregiudicato è stato fermato al casello di Prato est e nella sua auto sono stati trovati un involucro con 10 grammi di cocaina e 2mila euro in banconote da 50. La circostanza ha spinto i poliziotti a estendere il controllo all'abitazione dove è stata scoperta la serra. Una busta con altra marijuana è stata trovata nascosta nella camera da letto. Il quarantaduenne, già sottoposto all'obbligo di firma per i suoi numerosi precedenti penali, è stato rinchiuso in carcere.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus