27.02.2020

Mansarda trasformata in deposito di stupefacenti: in manette un ragazzo di 18 anni

Ieri il blitz dei poliziotti della Squadra Mobile che hanno sequestrato quasi tre chili di hashish e oltre 100 grammi di marijuana

Nascondeva nella sua mansarda quasi tre chili di hashish e oltre 100 grammi di marijuana. Per questo motivo, nel pomeriggio di ieri 26 febbraio, un 18enne italiano è stato arrestato dai poliziotti dell'Antidroga che da tempo lo stavano tenendo d'occhio, dopo aver raccolto elementi su un vasto spaccio di sostanze stupefacenti gestito proprio dal giovane. Il ragazzo, che abita nella zona di Pratilia, non risulta avere una stabile situazione lavorativa e aveva piccoli precedenti di polizia.

Verso le 15 di ieri i poliziotti in borghese della Squadra Mobile hanno visto il 18enne in strada insieme ad un 21enne di Pistoia. Quando sono intervenuti, bloccando i due giovani, gli agenti hanno trovato addosso a quest'ultimo 5 grammi di hashish, che ha ammesso di aver appena acquistato dall'altro ragazzo. E' scattata così la perquisizione della mansarda dove il giovane abita e dove sono stati trovati 2,980 chili di hashish suddiviso in panetti e 103 grammi di marijuana. sequestrati anche un bilancino di precisione, telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a denaro contante per quasi 2mila euro, del quale il giovane non ha saputo giustificare il possesso. Sono in corso altri accertamenti per capire se la droga venisse spacciata anche a minorenni. Intanto il 18enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.