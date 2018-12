03.12.2018 h 13:24 commenti

Manovre di disostruzione pediatrica, serata formativa alle Scuderie medicee

L'incontro si terrà mercoledì 5 dicembre e fa parte del ciclo di appuntamenti "Crescere... genitori nell'area pratese"

Mercoledì 5 dicembre alle 21, alle Scuderie medicee di Poggio a Caiano, si terrà un nuovo incontro del ciclo "Crescere... genitori nell'area pratese". Al centro della serata un focus sulle manovre di disostruzione pediatrica realizzato in collaborazione alla Misericordia di Poggio a Caiano.

Gli appuntamenti Di "Crescere... genitori nell'area pratese" sono pensati per porre l’attenzione sulle attività dedicate a genitori e bambini per promuovere la circolarità di saperi tra il territorio e l’asilo nido comunale ”L’Albero Verde” e i privati “Scacco Matto” e “C’era una volta”, in modo da costruire attivamente una cultura di attenzione all’infanzia.

Per ulteriori informazioni alambicchi@alambicchi.org.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus