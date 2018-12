12.12.2018 h 14:39 commenti

Manomesso l'impianto d'irrigazione, ghiaccio sulla rotonda di via Scarpettini

L'atto vandalico ha messo in pericolo la circolazione sulla strada. Per fortuna il Comune ha subito risolto la perdita e messo in sicurezza l'area spargendo il sale anti-gelo. Lorenzini: "Ci riserviamo di presentare denuncia contro ignoti"

Atto vandalico a Montemurlo, con il rischio che qualcuno potesse farsi male. Nella notte di oggi 12 dicembre qualcuno ha manomesso l'impianto d'irrigazione presente sulla rotonda tra via Scarpettini e via Oglio a Oste che, viste le basse temperature di questi giorni, ha provocato la formazione di una lastra di ghiaccio.

"Si tratta di un atto molto grave - dice il sindaco Mauro Lorenzini - che poteva avere conseguenze pericolose per la circolazione. Per questo il Comune si riserva di presentare denuncia contro ignoti".

Per fortuna i rischi sono stati scongiurati dalla risposta del Comune che, attraverso la partecipata Consiag Servizi Comuni, stamattina è subito intervenuto per chiudere il rubinetto presente nel pozzetto dell'acqua che alimenta gli irrigatori. Inoltre tutta la rotonda è stata cosparsa con il sale per evitare la formazione di ghiaccio in vista del peggioramento meteo previsto per la serata.

I vari impianti di irrigazione presenti nei giardini, aiuole e sulle rotonde durante il periodo invernale vengono chiusi dal Comune per evitare sprechi d'acqua pubblica e per scongiurare la formazione di ghiaccio; in particolare questo anno, visto il caldo prolungato, sono stati chiusi tra la fine di ottobre e i primi di novembre.