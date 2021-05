26.05.2021 h 12:30 commenti

Manodopera clandestina, carabinieri arrestano imprenditore 48enne. Sospesa l'attività

E' il quinto arresto del mese sul fronte del contrasto all'illegalità economica. Sorpresi a lavorare 9 operai di cui 8 clandestini. L'uomo è stato processato per direttissima, condannato e rimesso in libertà

Quinto arresto del mese, il settimo del bimestre, ieri, 25 maggio, per i carabinieri di Prato sul fronte della lotta all'illegalità economica e allo sfruttamento lavorativo. Stavolta le manette sono scattate ai polsi di un 48enne cinese, residente a Prato in via Pistoiese, gestore di un’azienda di confezioni tessili con sede in via Palasciano a Viaccia. L'imprenditore, incensurato, difeso dall'avvocato Veltri, è stato processato per direttissima, condannato a un anno e due mesi con il patteggiamento e rimesso in libertà.

Il controllo è stato effettuato dal nucleo Ispettorato del lavoro di Prato, dal nucleo operativo del comando Carabinieri Tutela del lavoro di Roma e dai vari organi di controllo locali quali Inps e Inail, ma anche da rinforzi da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Su 9 dipendenti impiegati – tutti connazionali- ben 8 sono risultati essere irregolari sul territorio nazionale e pertanto è scattata la denuncia per impiego di manodopera clandestina. Gli operai sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Per alcuni il quadro delle accuse si è aggravato perché durante le fasi degli accertamenti hanno fornito ai militari false generalità. Vista la prvalenza di manodopera a nero l'attività è stata sospesa e il titolare è stato multato con una sanzione amministrativa che ammonta a 37mila euro.

Anche in questo caso sono state totalmente disattese tutte le normative e protocolli aziendali sul contenimento e la diffusione del contagio da coronavirus.

