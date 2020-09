18.09.2020 h 11:54 commenti

Mano nell'impastatrice, l'operaia sta meglio. Presidio dei sindacati per chiedere più sicurezza sul lavoro

I medici dell'ospedale di Modena, con un intervento chirurgico di 12 ore, sono riusciti a riattaccare l'arto tranciato quasi completamente dal macchinario. Non tutti i lavoratori concordano con lo sciopero

Un presidio di Cgil, Cisl e Uil, questa mattina 18 settembre, per esprimere solidarietà alla lavoratrice della Food Italia che martedì sera ( legg i) è stata vittima di un grave incidente, ma anche due ore di sciopero, all'inizio di ogni turno, per dire basta agli infortuni sul lavoro.Le dinamiche dell'incidente non sono ancora state accertate defintivamente dell'Asl anche se, secondo quanto riferito dalla delegata Uil dell'azienda, potrebbe essere stata stata una distrazione della lavoratrice le cui condizioni, fortunatamente, sono in miglioramento e che, ironia della sorte, era referente dei lavoratori per la sicurezza. L'operazione di ricostruzione della mano sembra riuscita, dopo 12 ore di sala operatoria all'ospedale di Modena dove la donna è stata subito trasportata.“Siamo andati a trovarla – spiega- e le sue condizioni sono buone, in questa azienda da tempo i dipendenti lamentano una forte pressione verso la produttività più esasperata che crea un clima teso”. Un'analisi che, però, non è condivisa da tutti i sessanta lavoratori. “Ci dissociamo dal comunicato – ha spiegato- oggi le condizioni di lavoro sono decisamente migliorate, anche se sono ancora perfettibili. Stavano costruendo un rapporto di collaborazione con la proprietà che spero non venga interrotto”.Opposta la presa di posizione di: “Lavoro qui da oltre 30 anni, da quando è nata questa azienda, il clima è peggiorato ci chiedono di essere sempre più veloci, e questo va a discapito della sicurezza. Inoltre all'interno dei reparti le condizioni di lavoro sono faticose a causa del caldo opprimente”.Più moderata la posizione dellacerca di smorzare i toni. “Non manifestiamo contro l'azienda, ma verso un sistema produttivo sempre più esasperato. Oggi però vogliamo far sentire alla nostra collega tutto il nostro affetto e vicinanza in un momento particolarmente difficile”.Anche dalla Cisl si tende a smorzare i toni. “Sciopero e presidio – spiega- sono stati concordatati fra tutte le sigle, è assurdo che nel 2020 si rischi ancora di andare a lavorare e non tornare a casa. L'attenzione verso la sicurezza in azienda non deve diminuire”.