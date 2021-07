05.07.2021 h 17:57 commenti

Mano "catturata" dal letto con doppio fondo: devono intervenire anche i vigili del fuoco

La donna ha dato l'allarme con il cellulare ma non poteva muoversi e aprire la porta, così il 118 ha chiesto l'intervento dei pompieri. E' successo nel primo pomeriggio in via Santo Stefano

I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio, 5 luglio, poco dopo le 14,30, in via Santo Stefano per liberare la mano di una donna che era rimasta bloccata nel meccanismo del letto. Secondo una prima ricostruzione la donna stava pulendo la struttura, che presenta un doppio fondo, quando il letto si è chiuso, intrappolando la mano e impedendole di muoversi. Per fortuna la donna aveva con sè il cellulare e ha così avvertito il 118 che, a sua volta, ha allertato il comando di via Paronese. I vigili del fuoco hanno aperto la porta d'ingresso dell'abitazione per permettere ai sanitari di intervenire e la donna è stata medicata sul posto.

