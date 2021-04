27.04.2021 h 13:33 commenti

Manifesti contro il sindacato affissi alle sedi della Cgil: "Dietro questo gesto l'ideologia fascistoide"

"Movimento nazionale La rete dei patrioti": questa la firma dei volantini per i quali la Cgil ha già presentato denuncia

“Cgil, Cisl e Uil traditori dei lavoro. Loro festeggiano, i lavoratori piangono”. E' il contenuto dei manifesti firmati “Movimento nazionale La rete dei patrioti” affissi alle sedi della Cgil in piazza Mercatale, a Grignano e a Chiesanuova.

Il sindacato ha già presentato denuncia contro il gesto che – si legge in una nota – “avviene nei giorni in cui l'Italia festeggia la sua Liberazione e si prepara alla Festa dei lavoratori, il primo maggio”.

La scoperta è stata fatta oggi, martedì 27 aprile. “Riteniamo questo un grave atto antisindacale e contro i lavoratori – il commento della Cgil – basta andare sul sito dei firmatari dei manifesti per capire che siamo di fronte ad una ideologia fascistoide che prende di mira non a caso il sindacato nel suo insieme, le organizzazioni che tutelano il lavoro, fondamento della democrazia e della Costituzione”.



Prato

