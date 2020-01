Non ci saranno le bandiere della Cgil sabato prossimo in piazza nella manifestazione indetta dai SiCobas per chiedere la cancellazione dei Decreti Salvini ( LEGGI ).neo segretario generale della Cgil di Prato lo dice senza mezzi termini: “Vanno cancellate le storture dei Decreti Salvini, norme criminogene che impediscono l’integrazione, spingono i lavoratori verso il nero e alimentano il modello produttivo illegale, ma non parteciperemo alla manifestazione di sabato poiché non ci ritroviamo nelle politiche espresse dagli organizzatori che, nelle riunioni e nei documenti, attaccano la Cgil e postulano il conflitto sociale come fine".

Posizione analoga anche dal Pd di Prato: "La lotta allo sfruttamento lavorativo si fa tutti insieme, unendo le forze tra categorie economiche e parti sociali, istituzioni locali e nazionali - dice il segretario Gabriele Bosi -. Ci sono gli strumenti e le leggi per fare i controlli dove sono necessari e denunciare lo sfruttamento ottenendo le giuste sanzioni, come avviene da anni sul nostro territorio grazie anche all’impegno di questa amministrazione e di tutte le altre istituzioni preposte. Sbagliano quindi i SiCobas a polemizzare col sindaco Matteo Biffoni, sbaglia chi pensa di agire da solo magari ottenendo l’unico risultato di mettere ulteriormente in difficoltà gli stessi lavoratori, che sono la parte più debole da tutelare. Non si divide il fronte della legalità e della tutela dei diritti. Se si vuole essere efficaci si fa squadra e si dà il proprio contributo per agire tutti insieme. Altrimenti si ottiene solo la polemica del giorno che, a parte la visibilità ottenuta, sinceramente serve a poco".

Tornando alla Cgil, il sindacato proprio durante l'ultima assemblea generale ha messo a punto un documento contro lo sfruttamento del lavoro: "Non parteciperemo alla manifestazione ma ciò non toglie – sostiene Lorenzo Pancini – che nel nostro documento si affermi la necessità di sconfiggere lo sfruttamento lavorativo, di abrogare le leggi derivanti dai decreti Salvini e si solidarizzi con i lavoratori che, purtroppo, invece di essere coperti dagli organizzatori della manifestazione del 18, sono stati invogliati da questi a bloccare il traffico ritrovandosi esposti a multe e sanzioni”.

Nel documento approvato dall’assemblea generale si riconosce che “sul territorio pratese, da anni, migliaia di imprese del manifatturiero, del trasporto e della logistica, del terziario e dell’agroalimentare, a conduzione cinese ma non solo, operano al di fuori di regole e normative. Sistema che ormai è legato a interessi locali anche di italiani, per l'affitto dei capannoni industriali, per la fornitura di servizi legali, di contabilità e fiscali e di collegamento nei processi produttivi con le aziende italiane”.

Secondo la Cgil il tempo dell’analisi del fenomeno è finito, occorre iniziare ad agire azioni di contrasto all’illegalità economica.