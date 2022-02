27.02.2022 h 15:04 commenti

Manifestazione per la pace, la rabbia delle ucraine: "Ci siamo sentite prese in giro". I promotori: "Garantito il pluralismo"

Non si placano le polemiche all'indomani del presidio. Duro l'onorevole Silli, mentre Prato Riparte accusa: "L'unica cosa da fare era condannare l'aggressione di Putin". Il Comitato 25 Aprile ribadisce la correttezza del loro operato ma il comitato Prato per la pace prende le distanze

All'indomani della manifestazione per la pace che si è svolta in piazza del Comune, non si spengono le polemiche per come è stata gestita la presenza di un nutrito gruppo di cittadini ucraini, in gran parte donne ( LEGGI ). Se da una parte gli organizzatori ribadiscono la bontà della loro scelta e contestano la ricostruzione della vicenda fatta da numerose persone presenti in piazza, dall'altra sono i cittadini ucraini a ribadire i sentimenti provati ieri in piazza, mentre arrivano le prime reazioni politiche.

Su Facebook emerge la rabbia degli ucraini per come si sono svolti i fatti: "Come ucraina, con una mamma attualmente sotto le bombe russe - scrive Olga Chystova-, mi sono sentita presa in giro ieri in Piazza del Comune a Prato. Hanno sfruttato la tragedia dell'Ucraina, in un momento così delicato, per fare un vero e proprio comizio politico che poco aveva a che fare con questa emergenza. Gli ucraini presenti infatti se ne sono andati non appena hanno capito che non si trattava di una manifestazione per l'Ucraina. Vergognatevi!". Parole cui fanno eco quelle di Nazar Vasylenko: "Noi avevamo bisogno di un sostegno invece abbiamo dovuto di ascoltare la lezione di storia inventata da Putin. Noi siamo nazionalisti, come tutte le persone che amano il suo paese. Credo sia una cosa normalissima. Che delusione".

Sempre su Facebook, il parlamentare pratese Giorgio Silli è molto critico: "Che vergogna. Mi viene da vomitare, povere donne. Una guerra strumentalizzata per fare propaganda di parte da parte di qualche guappo di partito. Non avrei mai pensato che parte della sinistra, pur di dare contro alla Nato e agli Usa potesse spalleggiare i nazisti alla Putin".

Critica anche Prato Riparte che riunisce Azione, Buona Destra, Energie per l’Italia, Italia Viva, Partito Liberale italiano, Radicali e +Europa: "Non aver permesso alle donne ucraine presenti in piazza - scrivono - di cantare l’inno del loro Paese e di prendere la parola per replicare alla rappresentante della Rete degli studenti medi che aveva accusato Kiev di deriva nazionalista come si legge su alcuni mezzi di informazione, riteniamo che sia stato un atto gravissimo. Così come non possiamo condividere una iniziativa che anziché lanciare un messaggio di netta condanna per l’aggressione militare della Russia all’Ucraina abbia permesso interventi che hanno divagato sulla storia del Paese dell’Est e sulla Nato. L’Anpi, il Comitato 25 aprile e Libera fra i promotori principali della manifestazione, hanno commesso un grosso errore di valutazione. Lasciando fuori dalla discussione proprio quelle donne ucraine che più di tutti gli altri stanno vivendo sulla propria pelle la tragedia dell’aggressione russa al loro Paese e alle loro famiglie. Donne arrivate a Prato per dare un futuro migliore ai loro famigliari e che adesso vivono nell’angoscia. Donne che avrebbero voluto sentire una netta condanna di Putin e che invece sono state costrette ad abbandonare la piazza . E a questo proposito anche i Radicali che avevano a suo tempo sottoscritto il manifesto “Prato si mobilita per la pace” si dissociano da come è stata condotta la manifestazione e ritengono, per voce del segretario provinciale Matteo Giusti, che oggi l’unica manifestazione possibile sia solo di netta condanna di Putin e della sua aggressione militare ingiustificabile in Ucraina".

"La pace è un valore assoluto e Prato in Azione era presente con una delegazione senza simboli di partito alla manifestazione - dice Stefano Micheloni segretario provinciale di Azione -. Proprio per questo ci preme sottolineare quanto siano stati inopportuni gli slogan che abbiamo sentito contro Nato, Unione Europea, Stati Uniti e addirittura contro la stessa Ucraina. Non ne siamo tuttavia sorpresi visto il sedicente appello per la pace diffuso dal comitato organizzatore. Azione si è rifiutata di firmare un documento che di fatto giustifica l’attacco della Russia come risposta ad una provocazione della Nato e i fatti delle ultime ore rivelano quanto questa guerra di aggressione fosse premeditata e desiderata dal presidente Putin. La vicinanza al popolo ucraino adesso deve essere incondizionata e aspettiamo una presa di posizione in tal senso da parte di tutti i partiti politici che hanno firmato l’appello Prato si mobilita per la pace”.

Rammarico per come sono stati gestiti dagli organizzatori gli interventi al presidio per la pace viene espresso anche dalla rete di associazioni, sindacati e partiti promotori dell'appello "Prato per la pace", che hanno scelto di confluire nella piazza organizzata dal Comitato 25 Aprile con una piattaforma diversa (proprio l'appello sottoscritto da 50 realtà del territorio): "La comunità ucraina - si legge in una nota - vede il proprio paese invaso e sotto bombardamenti. In un momento in cui la città si raccoglie per esprimere solidarietà, è grave togliere il diritto di replica a chi in questo momento ha più bisogno di vicinanza e solidarietà. Ribadiamo il nostro impegno nel portare avanti iniziative che vadano nella direzione della cessazione del conflitto e della ricerca di una soluzione diplomatica che possa garantire una pace duratura. Esprimendo la nostra solidarietà alla comunità ucraina, comunichiamo che presto usciranno le prime date per tenere alta l'attenzione su quello che sta succedendo. Si precisa, infine, che Anpi è tra i firmatari dell'appello e non fra i promotori del presidio come erroneamente affermato da Prato riparte."

David Rossi, poggese e responsabile geopolitica di Difesa Online, che ha ricostruito quanto avvenuto ieri in un lungo articolo pubblicato sulla rivista ( Tra chi contesta lo svolgimento del presidio di ieri anche, poggese e responsabile geopolitica di Difesa Online, che ha ricostruito quanto avvenuto ieri in un lungo articolo pubblicato sulla rivista ( QUI ) dove attacca gli organizzatori proprio per il modo con cui si sono relazionati con le donne ucraine che stavano cantando l'inno nazionale, imponendo loro di smettere in modo brusco.

Il Comitato 25 Aprile, invece, a nome degli organizzatori dà una lettura diversa dei fatti accaduti ieri: "Pur non avendo saputo in precedenza dell'adesione di un gruppo di cittadini ucraini - dicono - la signora Irina è stata fra le prime persone fatte intervenire al microfono; e la sua testimonianza commossa con un appello ad un minuto di silenzio, è stata condivisa in modo accorato da centinaia di manifestanti, che si sono uniti al dolore di una popolazione colpita dalla guerra. Successivamente però è stato necessario intervenire per il corretto svolgimento della manifestazione, nel rispetto della pluralità di espressioni, affinché la referente della Rete degli studenti Medi potesse concludere il proprio intervento senza essere interrotta o censurata. Del resto, mentre il piccolo gruppo ha deciso di allontanarsi, molte altre persone ucraine sono rimaste in piazza con le loro bandiere fino alla fine del presidio".

"Comprendiamo la tensione di chi ha parenti o conoscenti coinvolti nel conflitto in questi momenti difficili - prosegue la nota - e siamo solidali con la popolazione ucraina colpita dall'aggressione di Putin, così come espresso con forza da tutte le componenti del presidio. Il nostro pensiero va alle migliaia di vittime civili di questa e altre guerre, ai profughi costretti a lasciare le proprie case, alle pacifiste e ai pacifisti russi che hanno manifestato contro l'aggressione all'Ucraina e sono stati arrestati. Per questo si rivendica la critica a nazionalismi e sovranismi, che in nome di interessi geopolitici ed economici predatori, scatenano guerre a scapito delle popolazioni coinvolte".