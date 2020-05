04.05.2020 h 17:05 commenti

Manifestazione per chiedere al Comune un anno senza tasse e finanziamenti a fondo perduto

Organizzata dagli iscritti alla pagina Facebook "Tutti contro il sistema" partirà giovedì da piazza San Francesco per poi raggiungere palazzo comunale: parteciperanno commercianti e lavoratori

Sono quasi trecento e si sono ritrovati sulla pagina Facebook “Tutti contro il sistema” per organizzare una grande manifestazione di protesta giovedì 7 maggio che culminerà con la consegna delle chiavi dei loro negozi direttamente nelle mani del sindaco Biffoni. Non solo ristoratori, ma anche proprietari di negozi di abbigliamento parrucchieri estetisti e dipendenti che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione. Un movimento trasversale che è nato in modo spontaneo condividendo preoccupazioni e ansie.

“Siamo una delle città in cui la situazione sanitaria è sempre stata sotto controllo – si legge fra i vari post - e quindi visto che non possiamo lavorare chiediamo per i danni subiti ed i mancati aiuti che ci venga concesso un anno esente tasse, aiuti immediati a fondo perduto, cassa integrazione per i lavoratori che non potranno ripartire subito e disoccupazione immediata a tutti coloro che hanno perso il lavoro”

L’appuntamento è alle 9 in piazza San Francesco dove i partecipanti rispettando le regole della distanza marceranno in modo pacifico verso palazzo comunale. Dopo Biffoni l'obiettivo è arrivare direttamente al presidente del consiglio Giuseppe Conte con un'altra manifestazione il 2 giugno a Roma.



