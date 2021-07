23.07.2021 h 16:35 commenti

Manifestazione Gkn, sabato mattina con viabilità a rischio per il ponte Lama chiuso

Domani sarà una giornata calda, non solo per le temperature. Attese migliaia di persone al corteo, che potrebbe portare alcuni disagi al traffico tra Campi e Prato

Sarà un sabato caldo, in tutti sensi. Domani alle 9.30, infatti, davanti ai cancelli della Gkn si raduneranno gli operai della fabbrica per una manifestazione di carattere nazionale.

E' un evento interamente organizzato dai lavoratori e Campi Bisenzio si riempirà di delegazioni e collettivi provenienti da tutta Italia, semplici cittadini e organizzazioni politiche e sindacali che ora dopo ora stanno aderendo all'iniziativa. Per garantire la massima sicurezza dell'evento è stata emessa una ordinanza dal comune di o (dalle 9 alle 14) che prevede la chiusura di via Fratelli Cervi e del Ponte Lama.

Il corteo partirà dalla suddetta via (davanti a Gkn ndr) in direzione Prato, svolterà in via del Pantano fino a giungere sulla Mezzana-Perfetti Ricasoli dove il traffico sarà interrotto momentaneamente e tornerà indietro verso Campi Bisenzio. Gli operai usciranno su Via San Quirico e torneranno fino a Gkn dove si chiuderà la manifestazione. La durata prevista è di circa due ore nelle quali parleranno lavoratrici e lavoratori ma non ci saranno interventi di rappresentanza, mentre ci sarà anche un servizio d'ordine per controllare che tutto vada per il meglio.

Sarà un sabato caldo anche per le temperature che sfioreranno i 35 gradi tanto che la Protezione Civile ha già pensato a dei punti acqua per poter dare sollievo ai manifestanti. La protesta della Gkn non si ferma e domani sarà ancor più forte il grido delle oltre cinquecento persone, e delle rispettive famiglie, coinvolte in questa vicenda.

Dario Baldi