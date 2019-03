18.03.2019 h 13:39 commenti

Manifestazione Forza Nuova, salta la riunione in prefettura. Dura la chiesa pratese: "Non c'è spazio per voi"

L'incontro era previsto per oggi alle 16. Si sarebbe dovuto decidere se confermare l'autorizzazione per la manifestazione chiesta da Forza Nuova per il 23 marzo. Nessuna spiegazione da parte del prefetto e del questore.

a.a.

E’ saltato l’incontro del comitato per l’ordine e la sicurezza, previsto per oggi 18 marzo in prefettura, dove si sarebbe dovuto decidere se confermare l’autorizzazione alla manifestazione chiesta da Forza Nuova per sabato 23 marzo, giorno in cui cade il centesimo anno dalla nascita dal fascismo anche se ufficialmente l'evento riguarda le politiche sull'immigrazione.La motivazione della mancata convocazione non è chiara; dalla segreteria della prefettura fanno sapere che il prefettooggi è fuori città per impegni istituzionali, mentre il questore, più volte contattato al telefono da Notizie di Prato non risponde. Intanto contro la manifestazione si mobilita anche ilche tramite Caritas, ufficio perl’Educazione e la Scuola, Migrantes e Ufficio di Pastorale Sociale e delLavoro ha scritto una dura lettere ai militanti di Forza Nuova “Non si festeggia un anniversario portando divisioni in una comunità pacifica. Non si festeggia un anniversario senza il gradimento di chi ti deve accogliere – si legge nel documento - Prato non potrà essere la tua patria e noi non potremo permettere che tu venga a dissipare e distruggere un patrimonio culturale costruito con tanta fatica, dolore, duro lavoro, cooperazione sociale, solidarietà, altruismo, parole a te sconosciute ma che sono a fondamento del vivere civile e di quella Costituzione che tu disprezzi e che per fortuna c’è per non permetterti di essere qui oggi a Prato”.Anche il sindacoa cui non è stata data nessuna spiegazione del mancato appuntamento, ribadisce ancora una volta la sua contrarietà al corteo: “Confido nel questore e nel prefetto che conoscono il territorio e sanno le difficoltà , i disagi e le preoccupazioni, sottolineate anche dalla massiccia raccolta firme, che questa manifestazione sta sollevando. Autorizzare la richiesta di Forza Nuova vuol dire, per me, andare contro la legge e dare l’occasione a persone che hanno voglio di fare danni di arrivare in città”. Dall’esito della riunione prevista per oggi dipendeva anche l’autorizzazione per la contromanifestazione richiesta in piazza delle Carceri sempre per sabato 23 marzo, dai sindacati, Anpi, Legambiente, Arci, Libera e altre associazioni. Anche in questo caso agli organizzatori non è ancora arrivata la risposta."Saremo comunque presenti in piazza anche se la manifestazione di Forza nuova non verrà autorizzata per dimostrare che Prato è una città aperta e crede nell' antifascimo e nell' antirazzismo".Intanto Forza Nuova replica al mondo cattolico: “Apprendiamo da fonti stampa che la chiesa pratese annuncia che la città di Prato non sarà mai la patria di Forza Nuova.Prendiamo atto di questo (inutile) proclama, ma non crediamo spetti alla curia pratese stabilire cosa significhi il concetto di patria”.