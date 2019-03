14.03.2019 h 11:00 commenti

Manifestazione Forza Nuova, Nigro chiede un confronto pubblico ma intanto vola la petizione online per bloccare l'iniziativa

Continua a tenere banco il corteo, già autorizzato, del 23 marzo. Nigro: "Io ci metto la faccia e voglio parlarne pubblicamente, anche alla sede dell'Anpi. Decidano dove e quando e io ci sarò". E mentre si attende la decisione della prefettura, raggiunge le 5mila adesioni la petizione lanciata dal mondo della sinistra e del centrosinistra che domani metterà a punto i dettagli della contromanifestazione

“Io ci voglio mettere la faccia e voglio spiegare il motivo della manifestazione del 23 marzo. Il sindaco di Prato, i sindaci degli altri Comuni e l'onorevole Giacomelli mi dicano quando e dove sono disponibili per un confronto pubblico sul tema. Tutti abbiamo diritto ad esprimere opinioni e pensieri, io sono pronto a farlo pubblicamente. Lo scambio di vedute non ha mai fatto male a nessuno, anzi è un arricchimento”. Così, candidato sindaco per Forza Nuova, risponde oggi, giovedì 14 marzo, all'ondata di critiche e polemiche sulla manifestazione del 23 per affermare la necessità di politiche contro l'immigrazione. Una data che – ha spiegato nei giorni scorsi lo stesso Nigro – “solo casualmente coincide con i cento anni del fascismo, una coincidenza dovuta al fatto che solo in quella data può essere presente il segretario nazionale Roberto Fiore. La nostra richiesta iniziale era per il primo maggio ma non siamo stati autorizzati per via del corteo dei lavoratori”.Il sindacoha chiesto al questore di revocare l'autorizzazione. A sostegno di Biffoni i. Il tema è stato portato all'attenzione del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico e il prefetto ha detto che ogni decisione è rinviata a lunedì 18 marzo quando ci sarà la nuova riunione. La manifestazione di Forza Nuova è finita in Parlamento. L'onorevole, che già nei giorni scorsi aveva fermamente condannato l'iniziativa, è intervenuto alla Camera per ribadire una volta di più il contrasto con la legge che vieta qualsiasi evento che richiami il fascismo.Intanto la petizione online contro il corteo di Forza Nuova nella mattina di oggi è a cinquemila adesioni mentrestanno organizzandosi per una contromanifestazione, ovviamente il 23 marzo. I dettagli saranno definiti in una riunione in programma domani.Il candidato sindaco di Forza Nuova non si ferma, non arretra, anzi insiste su un incontro pubblico nel quale ognuno abbia l'opportunità di dire quello che pensa.“Io con queste persone ci voglio parlare pubblicamente – il commento di Nigro – sono disponibile a farlo anche nella sede dell'Anpi. Mi dicano loro luogo, data e ora e io ci sarò. Non ho problemi a spiegare il senso della nostra iniziativa, non sarò bravo quanto loro a parlare ma non mi sottraggo e anzi sono io a chiedere un confronto pubblico”.