07.06.2021 h 18:28 commenti

Manifestazione Forza Nuova, Nigro a processo ma nessuno si è costituito parte civile

La manifestazione del 23 marzo 2019, annunciata con volantini che riportavano riferimenti ai 100 anni della fondazione dei Fasci italiani di combattimento, costerà all'ex leader provinciale del partito il giudizio con rito abbreviato. Sorpresa: in aula, Nigro sarà solo perché né il Comune, né l'Anpi, né le altre sigle che organizzarono la contromanifestazione antifascista hanno chiesto di essere parte del processo

nadia tarantino

Massimo Nigro, ex leader di Forza Nuova, imputato di apologia del fascismo, difeso dall'avvocato Fabio Fattorini, sarà processato il 10 marzo del prossimo anno con rito abbreviato. In aula, davanti al giudice del tribunale di Prato, sarà solo perché, a sorpresa, nessuno si è costituto parte civile: non lo ha fatto il Comune di Prato, non l'ha fatto l'Anpi, non lo hanno fatto le altre sigle che il 23 marzo 2019, giorno dei cento anni della fondazione dei Fasci italiani di combattimento, si scagliarono contro l'iniziativa organizzata in piazza del Mercato Nuovo – presente il numero uno del partito, Roberto Fiore – per chiedere misure più forti con l'immigrazione. Nessuna delle associazioni, dei movimenti, degli enti che, come risposta antifascista forte e coesa promossero lo stesso giorno la manifestazione che riempì piazza delle Carceri, ha chiesto di essere ammessao al processo contro Nigro.Massimo Nigro,che nelle settimane successive lasciò la guida provinciale del partito, finì sul registro delle notizie di reato perché il materiale pubblicitario dell'evento riportava il numero '100', evocativo della ricorrenza dei Fasci. La procura acquisì e-mail, annunci pubblicati sui social, locandine e volantini messi in circolazione proprio per invitare la gente a partecipare all'evento. Di gente, per la verità, non ne arrivò granché, a differenza del pienone registrato dalla contromanifestazione.Nigro deve difendersi anche da un'altra contestazione che però è solo amministrativa: durante il tragitto dei manifestanti da piazza della Stazione a piazza del Mercato Nuovo, non fece abbastanza – secondo l'accusa – per evitare che il gruppo si muovesse in corteo contravvenendo, in questo modo, alle limitazioni poste dal questore solo qualche ora prima del ritrovo.