20.03.2019 h 16:39 commenti

Manifestazione Forza Nuova, le reazioni del mondo politico. Rossi duro: "Inaccettabile"

Centrosinistra concorde nel ritenere un errore il via libera dato dalla Prefettura. Appello alla mobilitazione di tutte le forze antifasciste. Giacomelli: "Nessuna indulgente autorizzazione amministrativa cancella la matrice fascista dell’iniziativa e la violazione della Costituzione e della legge"

Il sì della Prefettura alla manifestazione organizzata da Forza Nuova per il prossimo 23 marzo a Prato ha provocato pioggia di reazioni. La prima è quella durissima del governatore toscano Enrico Rossi che attacca il ministro dell'Interno Salvini: "Ha deciso di dare diritto di tribuna pubblica a una formazione di estrema destra in una città che non la vuole. Trovo sconcertante che si possa autorizzare nei fatti la celebrazione dei cento anni del fascismo. E' inaccettabile. D'altronde non ci aspettavamo una risposta diversa. Per noi la decisione di Salvini è solo una conferma delle tendenze prevalenti nella politica dei nazionalpopulisti al governo".

Anpi, a nome di tutti gli organizzatori del presidio antifascista organizzato dalle 14.30 in piazza delle Carceri come risposta alla manifestazione di Forza Nuova, parla di "offesa alla memoria della città Medaglia d’Argento alla Resistenza, alle vittime della dittatura nazifascista e ai loro familiari" e invita alla mobilitazione: "Intendiamo in modo fermo e pacifico esercitare il nostro diritto di dissenso e di manifestazione. Pertanto facciamo appello a tutte le realtà e le persone antifasciste ed antirazziste a mobilitarsi per dimostrare una risposta accorata e unitaria del territorio a simili derive, manifestando ‘(in)tolleranza zero’ e il fatto che Prato è una città aperta, solidale e antifascista".

Il Pd toscano e quello provinciale fanno sapere che parteciperanno. Per il segretario dei Democratici pratesi, Gabriele Bosi "Si tratta di un errore grave ed evidente. Ora la migliore risposta che possiamo dare è partecipare in tanti al presidio antifascista che si terrà sabato pomeriggio in piazza delle Carceri".

Per il deputato Pd Antonello Giacomelli che nei giorni scorsi ha portato il caso in Parlamento "Ci sarà tempo per esprimersi sulle responsabilità dei diversi livelli istituzionali. Voglio ridire solo per l’ennesima volta che nessuna indulgente autorizzazione amministrativa cancella la matrice fascista dell’iniziativa e la violazione della Costituzione e della legge. Nessuno può dire di non aver visto, di non aver capito. Ciascuno quindi si assume la responsabilità dei propri atti".

Voce fuori dal coro delle critiche è quella del deputato azzurro Giorgio Silli: "Il questore di Prato ha tutta la mia solidarietà. Sta garantendo un diritto costituzionale. Anziché guardare il dito che indica la luna, parliamo della luna. FN è fuori legge? Se sì, lo si sciolga, ma fino a che la legge permette loro di fare le liste elettorali, presentare un simbolo e avere rappresentanti nelle istituzioni, un uomo dello Stato come il questore deve garantire loro tutti i diritti costituzionali, compreso quello di manifestare".

Parla di regolarità costituzionale anche la lista civica "La città per noi" che invita tutti ad "abbassare i toni per evitare che situazioni delicate come questa possano degenerare in inutili scontri ideologici ed anacronistici!".

Il gruppo di sinistra Prato in Comune definisce la decisione della Prefettura "una concessione alla libertà e un' offesa alla stessa Costituzione italiana che considera un reato la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Richiamiamo alla mobilitazione pacifica di donne ed uomini per vigilare in modo attento su quel che per l'irresponsabilità di chi dovrebbe sovraintendere all'ordine pubblico potrebbe accadere".

Per Sinistra italiana "il Questore si è piegato ai diktat di Fiore e il prefetto non ha avuto il coraggio di bloccare un corteo che ha il chiaro scopo di "festeggiare" la nascita del partito fascista. Entrambi si assumono una responsabilità enorme e dal nostro punto di vista dovrebbero dimettersi da quel ruolo".

Aldo Milone candidato sindaco di Prato libera e sicura fa appello ai manifestanti affinchè "non si lascino andare a gesti inconsulti tali da scatenare una guerriglia in città. Pertanto, se si vuole bene a Prato, facciamo in modo che il tutto si svolga in maniera pacifica anche perché il sabato è il giorno che le famiglie scelgono per venire in centro con i propri figli. Non facciamola diventare una giornata di terrore".