23.03.2019

Manifestazione Forza Nuova, la Questura cambia idea: niente corteo ma solo presidio fisso in piazza del Mercato Nuovo

La decisione al termine di una giornata convulsa. Resta confermata piazza delle Carceri per l'iniziativa antifascista. Saranno oltre 300 le forze dell'ordine in città

Al termine di una giornata convulsa, caratterizzata da un sempre maggiore nervosismo da parte delle istituzioni, è arrivata la decisione della Questura: oggi sabato 23 marzo non ci sarà più il corteo di Forza Nuova, con il segretario Roberto Fiore, dalla stazione al Mercato Nuovo ma solo un presidio fisso nella piazza. Evidentemente si è voluto evitare il rischio di far sfilare per qualche chilometro la manifestazione, con l'eventualità di incidenti.

La retromarcia in extremis non è servita però ad evitare i disagi. Il Comune ha annullato i divieti lungo il percorso inizialmente previsto. Dati i tempi stretti, poiché l'ordinanza della Questura è stata comunicata poco prima delle 23 di venerdì 22 marzo, gli addetti hanno rimosso o coperto i cartelli in fretat e furia ma ormai in tanti avevano già subito i disagi. Resta in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per l'intera piazza del Mercato Nuovo e il tratto di viale Galilei a partire dal Ponte Datini fino alla rotonda del sottopasso. Le auto in sosta negli altri due quadrati, la cui presenza non era compatibile con il presidio, sono state spostate senza addebito per i proprietari nel piazzale del Ponzaglio (senza sanzione né addebiti).

Resta confermato invece il presidio antifascista in piazza delle Carceri e nelle zone limitrofe con inizio previsto alle 14.30. In questo caso sono attese migliaia di persone, chiamate da sindacati, partiti, associazioni a rivendicare con forza lo status antifascista di una città come Prato, insignita della medaglia d'argento della Resistenza.

Lungo le vie dove sarebbe dovuto passare il corteo molti esercizi commerciali sono rimasti chiusi, qualcuno ha preferito invece installare strutture in legno a protezione delle vetrine, come fatto da Ardengo, un ristorante del centro storico. "Siamo stati avvisati solo ieri sera del cambio di programma, non siamo riusciti ad avvisare proprio tutti i manifestanti ma ci auguriamo di poterlo fare prima del presidio odierno. Siamo un po' preoccupati ma speranzosi che entrambe le manifestazioni si svolgono pacificamente", ha spiegato il candidato sindaco pratese di Forza nuova Massimo Nigro.

In totale saranno circa 300 le forze dell'ordine presenti con rinforzi arrivati da più parti. Nonostante il cambio di programma all'ultimo minuto, resta altissima la preoccupazione.

Del resto in questi dieci giorni la tensione sulla manifestazione di Forza Nuova è andata crescendo progressivamente, con forze politiche, sindacali, dell'associazionismo e persino la Chiesa che hanno cercato in tutti i modi di far bloccare l'iniziativa. Online sono state raccolte oltre ventimila firme ad una petizione ma prefetto e questore sono stati irremovibili, non ravvisando nella manifestazione il rischio di apologia del fascismo, che avrebbe portato al divieto.

A preoccupare c'è anche un concerto che si terrà in serata nella sede di Etruria 14 e dove, probabilmente, finiranno per convergere molti dei partecipanti dell'iniziativa di Forza Nuova, con la conseguenza di prolungare fino alla sera la presenza in città di gruppi di opposta fazione.