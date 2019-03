21.03.2019 h 14:29 commenti

Manifestazione Forza Nuova, il procuratore Nicolosi apre un'indagine per apologia del fascismo

Nonostante il via libera di prefetto e questore la procura ha dato incarico alla Digos di raccogliere tutto il materiale che sta circolando intorno all'iniziativa del 23 marzo. Diffida di Anpi nazionale: "Non si faccia la manifestazione"

nadia tarantino

Non è esclusa la configurazione del reato di apologia del fascismo e la conferma potrebbe arrivare dal dossier a cui la Digos sta lavorando su richiesta del procuratore Giuseppe Nicolosi.Il corteo di Forza Nuova, che sabato 23, giorno del centenario della fondazione dei Fasci italiani di combattimento, sfilerà da piazza della Stazione a piazza del Mercato nuovo per protestare contro le politiche sull'immigrazione, è diventato oggetto di un'inchiesta. Il procuratore ha aperto un fascicolo contro ignoti e ha chiesto alla polizia di raccogliere tutto quello che da settimane sta circolando dentro e fuori la rete per verificare se il reato di apologia del fascismo, al momento configurabile solo in modo astratto, possa diventare una vera e propria contestazione. “Perché un conto è la comunicazione al questore – spiega Giuseppe Nicolosi – e un conto è come l'iniziativa viene propagandata”. Una verifica, insomma, sul pieno rispetto della legge Scelba che dal 1952 vieta l'esaltazione e la promozione del fascismo.La manifestazione, contro la quale si sono alzate le voci non solo politiche, ma anche della Chiesa, del sindacato, dei movimenti, dell'associazionismo, ha ricevuto definitivamente il via libera ieri, mercoledì 20 marzo, quando il prefetto e il questore hanno comunicato la loro decisione al comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. Appelli, richieste di ripensamento e le circa 20mila adesioni alla petizione on line per bloccare l'iniziativa sono caduti nel vuoto. Così come sono cadute nel vuoto le ripetute segnalazioni sul logo, quel numero '100' che è un chiaro richiamo all'anniversario del fascismo, che compare sul volantino diffuso da Forza nuova per pubblicizzare il corteo. L'ultimo invito a fare marcia indietro è di oggi: l'Anpi nazionale, tramite il proprio avvocato, ha inviato una diffida al prefetto affinché impedisca la manifestazione giudicata “illecita e illegittima” e annuncia, in ritardo visto che la procura si è già mossa, un esposto all'autorità giudiziaria. La diffida contiene anche i messaggi di Forza nuova che sui social rivendica la “sovranità nazionale” contro – così scrive - “l'invasione afroislamica e cinese”.Accanto all'inchiesta che potrebbe portare concretamente a ipotizzare il reato di apologia del fascismo, ce n'è un'altra: la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per l'imbrattamento con svastiche e simboli fascisti comparsi martedì scorso sulle facciate delle sedi dell'Anpi in piazza San Marco e del Pd in via Carraia. La Digos ha depositato un'informativa con l'esito dei sopralluoghi e delle prime indagini.Il clima è rovente. Sabato la città sarà un concentrato di forze dell'ordine con cordoni di uomini e mezzi per controllare e contenere il corteo di Forza nuova e fare lo stesso con il contropresidio organizzato da sindacati e associazioni e patrocinato dal Comune.