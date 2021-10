Sono stati identificati, denunciati e colpiti da misure preventive otto degli oltre dieci cinesi che lo scorso 11 ottobre, hanno partecipato alla spedizione contro i manifestanti Si Cobas, davanti alla Dreamland. Le misure preventive sono state adottate dal questore di Prato, Giuseppe Cannizzaro, in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza "attesa - si legge in una nota - la conclamata ed oggettiva pericolosità sociale in termini di turbativa dell'ordine e la sicurezza pubblica". La questura specifica anche che il raid punitivo è riconducibile "negli ambiti imprenditoriali dell'azienda Dreamland e della Gruccia Creation di Grignano, da ritenere collegata alla prima sotto l'aspetto della proprietà" e oggetto in passato di un'altra dura battaglia sindacale da parte di Si Cobas.Stamani, 20 ottobre, entrambe le aziende sono state controllate dalla polizia (Digos, Squadra mobile, Scientifica e Ufficio Immigrazione) per verificare che gli stranieri presenti avessero tutti il permesso di soggiorno. Non sono emerse irregolarità. Durante il controllo alla Gruccia Creation, la Digos ha notificato due verbali di elezione di domicilio ad altrettanti cinesi coinvolti nell'aggressione di una settimana fa.