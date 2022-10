14.10.2022 h 09:25 commenti

Manifestanti bloccano via Ciulli, traffico in tilt in tutta la zona

Si infiamma la protesta davanti alla Iron&Logistics dove da giorni c'è un presidio dei Si Cobas contro il licenziamento di una ventina di lavoratori. La maggioranza dei dipendenti vuole continuare a lavorare ma stamani sono stati bloccati fuori dal cancello insieme a due camion



Traffico bloccato tra Narnali e Galciana per un blocco stradale attuato dai manifestanti dei Si Cobas davanti all'azienda Iron&Logistics di via Ciulli, da giorni al centro di una vertenza dopo il licenziamento di una ventina di lavoratori. Dai picchetti e presidi dei giorni scorsi, stamani si è passati al blocco della strada con pesantissime ripercussioni su tutta la viabilità della zona. In particolare i manifestanti stanno impedendo l'ingresso in azienda a due camion e alle auto dei dipendenti, la maggioranza, che non aderiscono alla protesta e vogliono entrare sul posto di lavoro. E' intervenuta la Digos e la polizia municipale.

Il sindacato accusa l'azienda di aver licenziato in mnaiera irregolare i dipendenti che avevano protestato per i ritardi nel pagamento degli stipendi, circostanza quest'ultima smentita dal grosso dei lavoratori - una settantina di persone - che hanno lamentato i metodi poco ortodossi messi in atto dai Si Cobas, paventando rischi per il loro posto di lavoro vista che viene reso difficile lavorare a chi non ha aderito allo sciopero.

Una situazione che ricorda da vicino la lunga vertenza per la Texprint che nei mesi scorsi ha visto contrapporsi, con le stesse modalità di adesso, parte dei lavoratori appoggiati dai Si Cobas contro l'azienda e la maggioranza dei dipendenti.