E' legato al pronto moda Dreamland il primo cinese identificato e denunciato per lesioni aggravate tra la decina di aggressori che lunedì 11 ottobre davanti a questa ditta di via Galvani ha colpito con bastoni e mazze da baseball i manifestanti che hanno partecipato al presidio organizzato da Si Cobas ( LEGGI ).Lo conferma la procura che non specifica però il ruolo che questo soggetto ha all'interno dell'azienda. Sugli altri sono ancora in corso gli accertamenti della polizia. Nonostante le immagini registrate dal personale della Digos presente sul posto durante l'aggressione, è difficile dare un nome e un cognome a quei volti che erano in parte coperti dalla mascherina e che presentano tratti somatici piuttosto comuni. La decisione di non procedere con l'arresto, di cui gli organi di polizia hanno facoltà in questi casi, ha reso di fatto impossibile anche identificare sul posto il gruppo che ha aggredito i manifestanti per poi fuggire via con la stessa auto con cui è sopraggiunto.