Manifatturiero toscano in grande affanno in Toscana ma il distretto pratese resiste alla crisi

Con un -3,4 per cento Prato fa molti meno passi indietro del resto della regione la cui perdita media si attesta al 9,6. Analisi di Studio Temporary Manager che ha misurato l'andamento del comparto negli ultimi dieci anni e la variazione del numero delle imprese attive tra il terzo semestre 2019 e lo stesso periodo di quest'anno

Le imprese attive nell'industria manifatturiera sono nell'area pratese 7.975: lo 0,3 per cento in meno del periodo luglio-settembre dello scorso anno, e il 3,4 per cento in meno del 2010. Molto peggio è andata a distretti come Siena dove il calo degli ultimi 10 anni ha sfiorato il 19 per cento, o come Lucca, Pisa, Pistoia, Livorno, Grosseto che hanno subito perdite comprese tra il 15 e l'11 per cento.Le uniche aree a registrare cali percentuali non a doppia cifra sono Arezzo (-9,4), Firenze (-7,9), Massa (-6,6). Ultima, come abbiamo detto, Prato che stacca di oltre tre punto la penultima posizione.In Toscana si contano oltre 45mila imprese attive, lo 0,7 per cento in meno del terzo trimestre 2019. Solo tre realtà hanno fatto piccoli passi in avanti se si confronta il dato delle imprese attive oggi con quello dello scorso anno: Livorno (+0,9), Massa (+0,7) e Grosseto (+0,4).A livello nazionale, la Toscana è una delle principali aree produttive: sul podio di quelle con il maggior numero di aziende manifatturiere, occupa il terzo gradino. Una performance confermata anche dal 18esimo posto nella classifica relativa al tasso di calo del settore che, dunque, in Toscana si è fatto sentire molto meno che altrove.Secondo l'analisi di Studio Temporary Manager, l'arretramento del comparto si spiega soprattutto con “l'assenza di una adeguata managerialità specie nella piccola e media impresa a conduzione familiare, cuore del tessuto imprenditoriale toscano”. La preoccupazione più grande arriva dal fatto che la metà delle aziende attive non è pronta al ricambio generazionale che avverrà entro il 2025. Accanto a questo, tutti i problemi derivati dall'emergenza coronavirus che hanno fortemente rallentato, quando non bloccato, il sistema: “Il Covid – il commento di Studio Temporary Manager – può mordere più a fondo e pericolosamente per la sopravvivenza delle aziende, e questo dipende da quanto le aziende arrivano impreparate, se hanno problemi irrisolti o una finanza gestita in maniera poco oculata. La crisi può essere una fonte di stimolo per guardare alla propria azienda con occhi esterni e non coinvolti affettivamente, per risolvere non solo la gestione della crisi attuale, ma anche i problemi perduranti insiti in ogni impresa”.