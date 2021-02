25.02.2021 h 16:12 commenti

Manifatture digitali raddoppia gli spazi di Santa Caterina e punta sull'ex Banci per il Teatro virtuale

Oggi l'inaugurazione dei nuovi spazi e il lancio del progetto che permetterà di recuperare e rilanciare quest'area ex industriale lungo viale Leonardo da Vinci





Frutto di un progetto di Stato, Regione Toscana e Comune di Prato, attuato da Fondazione Sistema Toscana – Toscana Film Commission, Manifatture digitali Cinema potrà ora contare su 1.800 mq di spazi attrezzati e su 950 mq di aree esterne disponibili che renderanno questo polo sempre più attrattivo per le produzioni cinematografiche e televisive. I precedenti sono già numerosi. E' qui infatti, che sono nati i costumi della fortunata serie su casa Medici e quelli del film su Leonardo da Vinci che a breve vedremo sugli schermi, ma ricordiamo anche Prato set dei film di Pieraccioni e di Cinzia Th Torrini. Spazi più che raddoppiati in Santa Caterina e il sogno di realizzare il Teatro virtuale in Real time nell'area ex Banci contribuendo al suo recupero e rilancio. Manifatture Digitali Cinema trasforma Prato nella CineCittà toscana. Un processo iniziato quattro anni fa con i servizi cineportuali, potenziato poco dopo con l’apertura delle aule per la formazione e il laboratorio di sartoria, proseguito nel 2019 con lo spazio dedicato all’animazione, e culminato oggi, 25 febbraio, con l'inaugurazione di una sala polifunzionale dedicata alla didattica per il cinema, un secondo laboratorio di sartoria tecnologicamente avanzato, la galleria espositiva e la grande corte esterna.Frutto di un progetto di Stato, Regione Toscana e Comune di Prato, attuato da Fondazione Sistema Toscana – Toscana Film Commission, Manifatture digitali Cinema potrà ora contare su 1.800 mq di spazi attrezzati e su 950 mq di aree esterne disponibili che renderanno questo polo sempre più attrattivo per le produzioni cinematografiche e televisive. I precedenti sono già numerosi. E' qui infatti, che sono nati i costumi della fortunata serie su casa Medici e quelli del film su Leonardo da Vinci che a breve vedremo sugli schermi, ma ricordiamo anche Prato set dei film di Pieraccioni e di Cinzia Th Torrini.

“Abbiamo creduto sin dall’inizio – dichiara il sindaco Matteo Biffoni - sul grande valore che Manifatture Digitali Cinema avrebbe portato sul nostro territorio. Quanto è accaduto negli ultimi anni e le prospettive di crescita sono la dimostrazione tangibile di come il cinema e l’audiovisivo contribuiscono a promuovere il territorio, a generare occupazione e sviluppo economico, a trovare nuove applicazioni per l’innovazione tecnologica che vede Prato protagonista. E, nonostante questo anno così difficile, non ci siamo mai fermati e guardiamo avanti con un progetto ancora più ambizioso: costruire a Prato un Teatro di posa attrezzato anche per la realtà virtuale, affiancato da un campus che formi competenze avanzate nel campo digitale. Una sfida che non riguarda solo il mondo del cinema, ma anche altri comparti industriali. Un progetto che riunisce due degli ambiti di sviluppo in cui Prato è all’avanguardia e che saranno il traino della ripresa anche economica del nostro Paese: la rigenerazione urbana e l’innovazione”.

In occasione dell'inaugurazione dei nuovi spazi infatti, è stato presentato il progetto che porterà all'ex Banci il Teatro di posa Vr in Real Time, un Campus e una Render Farm: strutture che faranno di Prato – già approdata da tempo al 5G - sempre più una città dell’innovazione nel campo del cinema e dell’audiovisivo. Un obiettivo ambizioso a cui sta lavorando il Comune e Consiag, proprietaria dell'area. Il Teatro in Virtual Reality & Real Time consente di ricreare scenari iperrealistici con tecniche d’animazione in 3D e questo permette enormi benefici in termini di tempo e costi.



Il Campus invece punta ad essere un centro di formazione d’eccellenza, che ospita corsi specialistici, con aree servizi, sala meeting e spazi allestiti per lezioni, co-working ed eventi. Ospita 250 persone, di cui 200 studenti impegnati a frequentare corsi e master che avranno una durata semestrale, annuale e pluriennale, in base alle caratteristiche e ai programmi previsti dall’ampia offerta formativa. Infine la Render Farm è il centro computazionale che permette sofisticate elaborazioni necessarie alla produzione, corredato da aree destinate all’ospitalità, ristorazione e tempo libero.

"Il difficile periodo che stiamo vivendo ha messo in luce quanto sia importante per la società toscana e per tutto il Paese, dotarsi di tecnologie digitali avanzate, oggi sempre più utilizzate in ogni campo del sapere e nell’industria culturale - dichiara il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani -. Poter contare a Prato su un progetto strategico di questa rilevanza, un vero e proprio “Campus del cinema e dell’audiovisivo”, che sviluppa le più avanzate tecnologie digitali, come la realtà virtuale in Real Time, per metterle a disposizione di tutta la comunità, di imprese e istituzioni, non può che essere un risultato al quale la Regione Toscana guarda con soddisfazione e interesse, per gli sviluppi economici, produttivi, occupazionali che può generare e per le possibilità formative delle nuove generazioni alle quali, oggi più che mai, è necessario dare nuove prospettive. La rete delle strutture di Manifatture Digitali Cinema sul territorio toscano dimostra come il dialogo tra pubblico e privato possa generare una nuova valorizzazione di antichi saperi artigianali e tradizioni, che nei nuovi mestieri del cinema e dell’audiovisivo tornano a nuova vita”.