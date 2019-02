23.02.2019 h 10:06 commenti

Mangiano, bevono, fanno la spesa e non pagano: arrestata un'intera famiglia

In manette padre, madre e figlia che ieri alla Coop di Parco Prato, dopo aver aperto confezioni di cibo e averle consumate, hanno anche riempito il carrello cercando poi di uscire senza fermarsi alla cassa. La vigilanza ha chiamato i carabinieri. I tre avrebbero rubato per fame e sono stati rimessi subito in libertà

Hanno mangiato, bevuto, fatto la spesa e alla fine non hanno pagato. Una famiglia italiana domiciliata in un comune della provincia di Prato – padre di 74 anni, madre di 68 e figlia di 44 – sono stati arrestati dal Nucleo radiomobile dei carabinieri di Prato per furto aggravato. Ieri, venerdì 22 febbraio, poco prima dell'ora di pranzo sono entrati alla Coop del Parco Prato e si sono diretti verso il reparto gastronomia e qui hanno aperto varie confezioni di pietanze già pronte e hanno pranzato cercando poi di disfarsi dei contenitori vuoti. Con loro anche la figlia della quarantaquattrenne, una bambina di 2 anni. Dopo il pranzo, hanno fatto un giro tra i corridoi del supermercato arraffando generi alimentari che hanno nascosto sotto i giubbotti e nelle borse e poi hanno messo qualcosa nel carrello sperando di farla franca pagando solo qualche euro. Ma non è andata così perché l'addetto alla vigilanza che già da un po' stava seguendo i movimenti della famiglia, è intervenuto e ha avvertito i carabinieri. Perquisiti, i tre sono stati trovati in possesso di merce per oltre 100 euro e il settantaquattrenne anche di una forbice e di un coltello a serramanico di genere proibito e per questo motivo è stato anche denunciato. L'arresto è durato solo qualche ora: la procura ha ritenuto che a spingere genitori e figlia a rubare generi alimentari e a consumarli direttamente nel supermercato sia stata la fame e per questo tutti sono stati rimessi in libertà. I carabinieri hanno fatto indagini sul nucleo familiare che da tempo è seguito dai servizi sociali per il disagio economico in cui versa a causa, stando agli investigatori, di denaro perso al gioco.



