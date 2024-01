22.01.2024 h 15:47 commenti

Manette per due spacciatori in azione a San Giusto e in centro

In entrambi i casi il giudice ha convalidato gli arresti ma rimesso in libertà i due spacciatori sottoponendoli solo al divieto di uscire nelle ore notturne e all'obbligo di firma

Due spacciatori sono finiti in manette in altrettante operazioni grazie al pronto intervento dei carabinieri di Prato. Il primo arresto risale a venerdì 19 gennaio in via delle Gardenie. Un uomo di 54 anni di Prato, già noto alle forze dell'ordine, ha gettato un involucro contenente droga non appena ha visto i militari. E' stata quindi perquisita la sua abitazione dove sono stati trovati due panetti e sei dosi già confezionate per un peso complessivo di 190 grammi di hashish oltre a un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. L'arresto è stato convalidato. In attesa del processo il Tribunale lo ha rimesso in libertà con la misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di uscita notturna dall'abitazione.

Il secondo arresto è avvenuto il giorno dopo in via Fra Bartolomeo. A finire in manette è stato un marocchino di 55 anni abitante in città. E' stato notato mentre cedeva una dose un 51enne, poi segnalato come assuntore. Si è trattato di 0,58 grammi di cocaina. Addosso aveva 45 euro, ritenuta provento di spaccio e quindi sequestrata con la droga. Sottoposto ai domiciliari, oggi il nordafricano si è presentato davanti al giudice che ha convalidato l'arresto ma lo ha rimesso in libertà costringendolo solo all'obbligo di firma.







