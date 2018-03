17.03.2018 h 09:50 commenti

Manette all'automobilista che contestava la multa, carabiniere condannato

Quattro mesi di reclusione ad un brigadiere accusato di abuso d'ufficio. I fatti risalgono a sei anni fa. Per un episodio analogo, il militare fu invece assolto

Mise le manette ai polsi di un'automobilista che contestava la multa che aveva appena ricevuto e il giudice lo ha condannato a quattro mesi di reclusione, pena sospesa, per abuso d'ufficio. Sul banco degli imputati un brigadiere dei carabinieri di Prato. I fatti risalgono a marzo del 2012 e sono molto simili ad un altro episodio per il quale il brigadiere fu assolto. A mettere nei guai il militare un venticinquenne che denunciò le sue “maniere forti” raccontando di essere stato fermato in viale Galilei alla guida della sua auto e di essere stato multato per non essersi fermato in prossimità delle strisce pedonali pur essendoci una persona. Una ricostruzione dei fatti contestata dall'automobilista. Secondo la versione del carabiniere, la contestazione fu sopra le righe, mentre il giovane, che fu anche denunciato per resistenza, ha sempre sostenuto di essersi fatto le proprie ragioni in modo educato. Nei giorni scorsi il tribunale di Prato ha condannato il brigadiere.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus