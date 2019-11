07.11.2019 h 17:53 commenti

Manda un sms ai familiari e poi si spara con una pistola, gravissimo un 51enne

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio a Gamberame. E' stato il fratello a trovare l'uomo agonizzante sul letto, dopo essere corso nella sua casa allarmato dal messaggio

Tragedia in un'abitazione di Gamberame dove, nel pomeriggio di oggi 7 novembre, un 51enne si è sparato un colpo di pistola al torace, usando un'arma regolarmente detenuta. Prima di fare il terribile gesto, l'uomo ha mandato un sms ai familiari. Il fratello, così, si è precipitato a casa e ha trovato il congiunto agonizzante sul letto. Immediato l'allarme al 118, che ha inviato un'ambulanza della Pubblica Assistenza per soccorrere in codice rosso il 50enne. L'uomo è stato quindi ricoverato in gravissime condizioni e sottoposto ad un delicato intervento per salvargli la vita.

A Gamberame sono arrivati anche i carabinieri che hanno svolto un primo sopralluogo. Secondo quanto appreso, il 50enne soffriva di crisi depressive. Potrebbe aver assunto psicofarmaci anche prima di spararsi.