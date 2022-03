12.03.2022 h 13:59 commenti

Ucraina, a Prato già 142 profughi, nei Cas restano solo venti posti. Si cercano strutture

La Diocesi potrebbe mettere a disposizione alcune case. Il prefetto, durante il vertice di stamani, ha chiesto aiuto anche ai Comuni. Preparato un vademecum per ottenere i documenti e l'assistenza sanitaria

alessandra agrati

Il sistema di accoglienza degli ucraini continua ad essere retto soprattutto dalla rete privata; su 142 profughi presenti nella provincia di Prato, solo 40 sono accolti nei Cas (centro accoglienza stranieri gestiti dalla Prefettura), gli altri hanno trovato ospitalità da connazionali.I dati sono stati forniti dal prefetto Adriana Cogode a margine del tavolo sull'unità di crisi che viene convocato tre volte alla settimana. In media arrivano 20 persone al giorno, prevalentemente donne e bambini, i minori accolti in tutta la provincia sono 68. Il sistema del Sai, quello gestito dai Comuni ,è al completo, mentre per i Cas sono a disposizione solo 20 posti, per questo si cercano nuovi spazi. A Vaiano sono ospitate 18 persone, a Vernio 4, a Poggio a Caiano 5 e a Prato 13, i minori sono 22. Un sistema di accoglienza che ormai è quasi completo, nonostante i flussi siano molto contenuti: il picco deve ancora arrivare.“Abbiamo un incontro lunedì con la Curia – ha annunciato Cogode – per capire quali sia la loro disponibilità di immobili. Cerchiamo strutture grandi dove poter raggruppare più nuclei famigliari composti prevalentemente da donne e bambini. Abbiamo fatto richiesta anche ai Comuni di censire eventuali edifici, ex scuole e uffici, da poter mettere a disposizione”.E per i minori i sindaci dei Comuni dove sono ospitati hanno dato la disponibilità all'iscrizione a scuola.La gestione dell'accoglienza dei profughi a livello provinciale viene coordinata dalla Prefettura, mentre la Questura, con lo sportello immigrazione, gestisce tutta la parte burocratica legata ai permessi. “E' importante che ci si muova in modo coordinato – ha spiegato Cogode – per questo è stato approvato un protocollo che prevede in primis che chi ospita faccia denuncia in Questura”. Sarà poi lo sportello immigrazione a convocare i profughi per il rilascio dei permessi che possono essere di protezione temporanea, di protezione internazionale oppure una semplice dichiarazione di presenza sul territorio (simile a quella utilizzata per i turisti).. Ha una validità di sei mesi, viene rilasciato immediatamente un codice fiscale che permette, quindi, anche l'accesso ai servizi sanitari compresa la scelta del medico di famiglia e l'iscrizione a scuola. E' la soluzione che per ora hanno scelto tutti i profughi arrivati a Prato. Permette di ottenere Stp (Straniero Temporaneamente Presente) e quindi accedere al servizio sanitario. E' una strada più lunga e complicata che viene scelta da chi non ha possibilità di tornare in patria. Il codice fiscale è rilasciato dall'Agenzia delle entrate.La Prefettura, in accordo con l'Asl, preparerà un volantino in lingua ucraina con tutte le informazioni necessarie da distribuire allo sportello immigrazione. “Purtroppo – ha commentato il prefetto– mancano mediatori culturali che parlano ucraino da utilizzare nei vari sportelli, così abbiamo scelto la strada del documento scritto.”I profughi che non hanno un alloggio verranno presi in carico dalla Prefettura, fino a quando ci saranno posti a disposizione, poi interverrà la Regione. Per ora non è ancora stato formalizzato l'accordo con Federalberghi per l'utilizzo delle stanze messe a disposizione da alcune strutture pratesi. “Per quanto riguarda le case offerte dai pratesi – continua Cogode – ciascuno può accogliere a titolo personale le famiglie di profughi, facendo denuncia in questura”.Entro 48 ore dall'arrivo, chi scappa dalla guerra deve fare un tampone utilizzando i drive through e la rete delle farmacie, è prevista anche la possibilità di fare il vaccino.Per quanto riguarda l'opportunità di trovare lavoro, il prefetto la prossima settimana incontrerà la dirigente del Centro per l'Impiego per coordinare il servizio. Probabilmente verrà istituito uno sportello apposito per velocizzare le pratiche.