Mancano gli ordini, ipotesi "settimana corta" per ottimizzare l'uso della cassa integrazione

Gli imprenditori propongono una chiusura coordinata per le varie lavorazioni, ma Confindustria accoglie tiepidamente l'idea che potrebbe impattare sull immagine del distretto

Ad un mese dalla riapertura delle aziende tessili, i nuovi ordini stentano ad arrivare. E così fra gli imprenditori circola l’idea di istituire una settimana corta, con quattro giorni lavorativi, per cercare di ottimizzare l’utilizzo della cassa integrazione e rendere l’organizzazione del lavoro più efficiente. Una proposta di non facile applicazione che dovrebbe essere gestita da una cabina di regia in grado di coordinare la chiusura delle varie lavorazione nello stesso giorno evitando, così, di ostacolare il lavoro dell’anello della filiera che sta a monte o a valle.L’idea che piace molto apresidente di PratoTrade: “Purtroppo gli ordini faticano ad arrivare e quindi dobbiamo cercare di ottimizzare almeno i costi. Questa potrebbe essere una soluzione compatta del distretto”.Più tiepido, invece, il vice presidente di Confindustria Toscana Nord“Sicuramente gli ordini stentano ad arrivare e nei mesi estivi potremmo essere in sofferenza, ma se si adottasse questa ipotesi è necessario trovare un compromesso che garantisca il servizio alla clientela, tratto distintivo del nostro distretto.”Assolutamente contrarioi presidente di Sistema Moda per Ctn: “Se si tiene chiuso un giorno – spiega – si lancia un messaggio negativo ai clienti soprattutto per quanto riguarda la parte commerciale. Verrebbe anche a meno l’elemento della flessibilità che è molto apprezzato dai clienti. Diverso il discorso dei reparti produttivi che potrebbero organizzarsi”.