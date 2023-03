09.03.2023 h 13:45 commenti

Manca il cambio generazionale fra i donatori di sangue, Avis chiede aiuto ai neo diciottenni

Nel giorno del compleanno a chi diventa maggiorenne sarà inviato un biglietto con gli auguri del sindaco, ma anche l'appello a diventare donatore. Nel 2022 calo delle donazione dello 0,72%, rimandate alcune operazioni per mancanza di sacche di sangue

Con la maggiore età si possono firmare le giustificazioni a scuola, votare, prendere la patente, ma anche donare il sangue. Un gesto non solo di civiltà ma anche utile visto che a Prato il passaggio di consegne fra le generazioni più anziane e i giovani stenta a partire. Questo il senso del biglietto di auguri che verrà recapitato a tutti i 18enni residenti nel Comune di Prato per invogliare e anche informare sulle modalità di donazione di sangue e plasma. "Nel comune di Prato - ha sottolineato Andrea Fusi presidente comunale di Avis - nel 2022 abbiamo avuto una flessione dello 0,72% rispetto all' anno precedente, confrontato ad altre realtà che registrano numeri a due cifre il dato è meno preoccupante ma di fatto porta davanti un segno meno. Il sangue non si fabbrica chimicamente e serve per tantissimi usi, in particolare per le operazioni, senza le sacche di riserva non si posso fare. E' successo per alcuni trapianti dove la richiesta di sangue è molto alta. Da qui l'appello a tutti i 18enni per iniziare a donare".

I donatori attivi sono 6.207, ma i potenziali donatori sono una platea molto più vasta ed è proprio a loro che si rivolge l'iniziativa realizzata con la collaborazione anche del comune. "I diciotto anni - ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni- sono il passaggio alla maggiore età con anche la consapevolezza di poter fare nuove scelte. Una sicuramente è quella di donare sangue". nel biglietto di auguri che i diciottenni riceveranno il giorno del loro compleanno sono riportati anche tutti i recapiti di Avis. "

