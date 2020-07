28.07.2020 h 12:58 commenti

Mamma e figlia rubano trucchi e profumi al supermercato, scoperte e denunciate

Le due donne sono state fermate nella serata di ieri al centro commerciale Esselunga in via Fiorentina. Prelevata dagli scaffali merce per un valore di 190 euro

Hanno rubato 190 euro di trucchi e profumi ma sono stati scoperte e denunciate. E' successo nella serata di ieri, lunedì 27 luglio, al centro commerciale Esselunga in via Fiorentina. Protagoniste mamma e figlia di 69 e 48 anni, originarie del Marocco (la seconda cittadina italiana). La polizia, arrivata sul posto in seguito alla chiamata della vigilanza del negozio, ha recuperato la merce a cui era stata staccata la placca antitaccheggio per eludere i dispositivi antifurto. Entrambe incensurate, sono state portare in questura e denunciate per furto aggravato.



Edizioni locali collegate: Prato

