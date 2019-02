16.02.2019 h 14:49 commenti

Mamma con il passeggino molestata sulla ciclabile: maniaco la tocca e poi scappa

La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per violenza sessuale. Le telecamere di sicurezza pubblica hanno ripreso la scena.

La pista ciclabile lungo viale Galilei torna protagonista di fatti di cronaca a sfondo sessuale. Rispetto alle numerose aggressioni registrate qualche anno fa a cui la città reagì anche con manifestazioni pubbliche (LEGGI) , stavolta il quadro è meno pesante perchè almeno al momento risulta una sola vittima e le conseguenze del raptus primordiale sono più trascurabili dal punto di vista fisico. I fatti risalgono alla scorsa estate quando una giovane donna che stava spingendo il passeggino del figlio, è stata palpeggiata al sedere da uno sconosciuto che l'aveva appena incrociata e che poi è tornato indietro, irrisistibilmente attratto dal suo lato B. L'uomo è scappato via in un baleno. La donna non ha avuto neanche il tempo di rendersi conto di cosa le stava capitando. Appena si è ripresa, profondamente turbata per quanto subito, è andata immediatamente a sporgere denuncia. La procura di Prato ha aperto un fascicolo contro ignoti per violenza sessuale. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Egidio Celano.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza presenti lungo il tracciato della pista. ll video è agli atti. La tastata è ben visibile come lo è il volto del maniaco, descritto come un uomo di mezza età senza capelli. Purtroppo però, non è stato ancora possibile dargli un nome.

Potrebbe essere stato un caso isolato, la follia di un momento, ma non è escluso che il maniaco abbia importunato altre donne che poi hanno preferito non denunciare.

Eventuali altri casi invece, possono essere d'aiuto per identificare l'uomo e impedirgli di fare ancora del male.