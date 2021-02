27.02.2021 h 11:34 commenti

Maltrattava e picchiava gli anziani genitori, cinquantenne allontanato dalla casa familiare

Gli episodi di violenza sono iniziati nel 2018: l'uomo tornava a casa ubriaco e se la rifaceva con i familiari. Le percosse documentate dai certificati medici. Ieri l'intervento dei carabinieri di Iolo

Più volte ha picchiato gli anziani genitori, in particolare il padre che è stato anche costretto a ricorrere alle cure mediche. Percosse, ma anche ingiurie e minacce a cui hanno messo fine i carabinieri di Iolo che hanno notificato ad un pratese di 50 anni l'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare emessa dal tribunale. Da gennaio 2018, l'uomo si è continuamente reso protagonista di episodi di violenza in danno dei genitori, soprattutto quando rientrava a casa dopo aver abusato di alcol e droga. In una occasione, il cinquantenne avrebbe scaraventato giù dalle scale il televisore davanti a cui i due anziani erano soliti passare le loro giornate. La denuncia è stata presentata dall'altra figlia della coppia. All'uomo è stato posto il divieto di avvicinare i genitori, pena una misura cautelare più restrittiva.



