03.05.2019 h 18:27 commenti

Maltrattamento animali, Gianna Meoni (Biffoni19): "Controlli e multe sono fondamentali ma da soli non bastano"

La candidata della lista civica da sempre è impegnata sui temi legati alla tutela dei nostri amici a quattro zampe. Domani incontro sul tema nel comitato elettorale di via Garibaldi

Incaprettato con del fil di ferro, terrorizzato, in fin di vita. Era in condizioni disperate Osho, un meticcio di sei anni, quando è stato trovato abbandonato in un campo-discarica da Gianna Meoni, impegnata da sempre nella lotta per i diritti degli animali. Per salvarlo ai veterinari sono serviti ben 400 punti di sutura. Poi, grazie all'amore di una famiglia che ha deciso di adottarlo e al tempo, il cane è riuscito a tornare a una vita normale, anche se sotto il pelo porta ancora i segni della violenza di quegli uomini che volevano ucciderlo. Quanto accaduto a Osho sarà solo una delle storie al centro della conferenza organizzata per domani sabato 4 maggio, alle 18, in via Garibaldi 109 al comitato elettorale di Matteo Biffoni. Un appuntamento aperto alla cittadinanza, in cui si parlerà di violenza sugli animali, ma anche della correlazione fra il maltrattamento e la violenza fra persone e in famiglia. A intervenire saranno Francesca Sorcinelli, presidente Link Italia ed educatrice professionale nell’azienda servizi alla persona del Comune di Modena e la stessa Gianna Meoni, candidata al consiglio comunale nella lista civica Biffoni19.

Il tema è da sempre molto sentito a Prato. “Il fenomeno non riguarda una sola comunità ma va esteso a tutta la città – dice Meoni – I problemi sono molteplici: gabbie troppo piccole, catene corte, scarsa nutrizione e condizioni igieniche inaccettabili. I controlli e le multe sono fondamentali ma da soli non bastano. Perché quando questi animali vengono sequestrati c’è poi il problema di dove rieducarli. La loro aggressività spesso porta alla necessità di fare intervenire un educatore anche solo per dargli una ciotola d’acqua”.

Da qui la richiesta di un lavoro di prevenzione in ogni ambito della società e di modificare le regole sulla detenzione. “Il regolamento comunale per la tutela degli animali va integrato – aggiunge Meoni – prevedendo spazi minimi differenziati in base alla taglia del cane: un chihuahua e un pastore maremmano hanno necessità differenti. Per quanto riguarda gli stranieri, invece, servirebbe un intervento di mediazione culturale. Un confronto schietto per spiegare qual è la giusta modalità di tutela dell’animale. E infine un lavoro mirato nelle scuole, con lezioni fin dalle elementari che facciano leva sulle coscienze degli adulti del domani”.