29.07.2019

Maltrattamento animali, da oggi le segnalazioni si possono fare anche online

L'associazione Earth attiva il nuovo servizio che permetterà di contattare direttamente il nucleo di guardie zoofile. Da inizio anno già 331 gli interventi fatti con 130 casi sfociati in azioni penali o amministrative

Da oggi, 29 luglio, sarà più facile segnalare casi di maltrattamento nei confronti degli animali. L'associazione Earth sezione di Prato ha infatti aperto un servizio on-line totalmente gratuito con cui è possibile effettuare una segnalazione al nucleo delle guardie zoofile.

Il nuovo servizio si affianca a quello già svolto da Earth che ogni giorno mette in strada una pattuglia composta da due guardie zoofile con funzioni di polizia giudiziaria, impegnata prevalentemente nell’accertare la veridicità delle segnalazioni che arrivano all’associazione, nelle quali si denunciano situazioni di maldetenzione e maltrattamento ai danni di animali, soprattutto cani.

"Sono molte infatti le denunce che ci vengono inviate dai cittadini pratesi - spiegano da Earth - e che interessano prevalentemente specifiche zone della città, come quella del Macrolotto. Basti pensare che dal primo gennaio 2019 ad oggi, le segnalazioni di cui è stata accertata la veridicità e per cui è stato aperto un fascicolo di indagine amministrativa o penale, sono 130 ed i servizi effettuati dalle nostre guardie sono 331. Proprio per venire incontro ad una richiesta di intervento sempre maggiore e poter rispondere con ulteriore rapidità, abbiamo deciso di mettere a disposizione dei nostri concittadini, ma anche di tutti gli Enti che decidessero di utilizzarlo, un servizio on-line totalmente gratuito con cui è possibile effettuare una segnalazione".