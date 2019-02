01.02.2019 h 10:12 commenti

Maltrattamenti sui bambini, in appena 15 giorni documentati quasi 40 episodi di violenza

L'inchiesta che ha portato all'arresto di due insegnanti partita da una foto scattata di nascosto da un'altra educatrice. I genitori non avevano denunciato nulla: ora saranno sentiti in procura per capire se erano a conoscenza dei fatti

Telecamere installate fuori e dentro lo stabile in via Toscana trasformato dall'associazione culturale 'Marco Polo' in un asilo per i bambini più piccoli e in doposcuola per quelli più grandi. Il consueto sistema di controllo adottato dai cinesi non ha però scoraggiato il comportamento violento delle due maestre arrestate ieri, giovedì 31 gennaio, dalla Squadra mobile ( LEGGI ).Non sono state quelle riprese dalla scuola le immagini che hanno messo nei guai le due donne - Zheng Moli, 38 anni, irregolare in Italia, e Hong Pingping, 26 anni – perché quando la polizia ha cominciato ad indagare e ha capito che non era possibile estrapolare i video, ha nascosto le proprie telecamere nelle tre aule adibite ad asilo. In pochi giorni sono stati contati decine di episodi di violenza e maltrattamenti sui bambini, una quarantina in tutto. Venticinque gli episodi di rilievo tra il 5 e il 13 gennaio, tredici la settimana successiva. Tanto è bastato alla procura per chiedere al tribunale la custodia cautelare delle due maestre che da ieri sono agli arresti domiciliari, mentre una terza è indagata a piede libero.L'inchiesta è partita dalla foto che ritrae una delle arrestate mentre strattona un bambino. Uno scatto rubato con il telefonino che è arrivato in questura grazie al cinese che ha riportato le confidenze ricevute da una connazionale, anche lei insegnante nel doposcuola in via Toscana. Un'immagine eloquente che ha convinto la procura ad aprire un'inchiesta. Le telecamere nascoste hanno fatto il resto. I video diffusi dalla questura sarebbero solo una minima parte di quello che è stato riscontrato. Nelle carte dell'inchiesta non mancano i dettagli di altri episodi: 30 quelli addebitati a Zheng Moli, 11 quelli contestati a Hong Pingping. I bambini – raccontano le carte – venivano colpiti con una bacchetta lunga circa mezzo metro o con un oggetto di legno simile ad un battipanni. Colpi sulle mani, sul fondoschiena e in alcuni casi sul viso. Ci sono bambini colpiti con schiaffi e calci, uno in particolare seduto in un angolo che viene preso a calci da una delle maestre. Modi violenti come quelli per spostare i bambini da una parte all'altra delle aule: afferrati per i vestiti, alzati di peso o trascinati. E ancora: due bambini che giocano e uno che viene schiaffeggiato senza apparente motivo, o un altro che riceve una bacchettata sulla mano mentre passa un bicchiere ad un compagno. Tanti altri gli episodi fissati dalle telecamere. Nessun genitore ha mai denunciato, o almeno non risulta.Le famiglie saranno convocate in questura per essere sentite e per capire se davvero nessuno si sia mai accorto di quanto avveniva oppure se i metodi delle insegnanti siano stati ritenuti educativi e quindi tollerati.