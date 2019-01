31.01.2019 h 19:07 commenti

Maltrattamenti su bambini, il sindaco Biffoni: "Nessuno tocchi i bambini. Responsabilità da accertare quanto prima"

Per il primo cittadino è necessario far luce anche sull'uso appropriato di strutture come quella dove sarebbero avvenute le violenze

Prime reazioni all'inchiesta della Procura di Prato sui maltrattamenti che tre insegnanti avrebbero commesso su alcuni bambini di una struttura per doposcuola di un'associazione culturale cinese in via Toscana (LEGGI ).

Per il sindaco Matteo Biffoni "I bambini sono i nostri cittadini più preziosi, nessuno si deve permettere di alzare un dito contro un bambino. E' vergognoso e preoccupante che un episodio come quello emerso dalle indagini condotte della Procura sia avvenuto in un ambiente dedicato proprio alla cura dei bambini come un centro culturale. Questi atti di violenza sono di una gravità inaudita. E' importante che vengano accertate tutte le responsabilità quanto prima".

Per il primo cittadino va fatta luce anche sull'adeguatezza di strutture come quella in questione rispetto al tipo di attività ospitate. I bambini infatti, possono essere accolti in orario scolastico soltanto in strutture riconosciute o accreditate secondo il regolamento della Regione Toscana. "E' fondamentale capire - afferma il sindaco - anche là dove non ci sono episodi di violenza, se in queste strutture ci sono gli standard per prendersi cura dei bambini, perché le associazioni culturali non sono in alcun modo autorizzate a svolgere attività di scuola dell'infanzia o nido, anche se i bambini in questa fascia d'età non hanno l'obbligo di frequenza scolastica".

Fabio Baldi del Centro per i Diritti del Malato ribadisce la necessità di istallare impianti di videosorveglianza negli asili e nelle residenze sociali assistite. Possibilità prevista da una legge specifica ferma al Senato. "Evitiamo commenti - afferma - il tempo delle parole è esaurito, anche per noi"