Maltrattamenti su bambini, arrestate due insegnanti del doposcuola

Sono agli arresti domiciliari mentre una terza collega è stata denunciata a piede libero. Tutte e tre lavorano per un'associazione culturale di via Toscana

Due insegnanti di nazionalità cinese sono finite agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti su bambini. Dovrà rispondere della stesso reato una terza collega, connazionale, denunciata a piede libero. Si tratta di insegnanti del doposcuola dell'associazione culturale Marco Polo in via Toscana nel Macrolotto 1. I bambini che sarebbero stati oggeto di violenze fisiche e verbali da parte delle tre donne hanno un'età che va dai 3 ai 6 anni.

L'inchiesta è stata condotta dalla squadra mobile di Prato e coordinata dal sostituto procuratore Laura Canovai. Le violenze subite dai piccoli alunni sono state riprese dalle telecamere installate dai poliziotti per approfondire l'indagine.

I dettagli dell'operazione sono stati forniti nella tarda mattinata di oggi, giovedì 31 gennaio, in Procura.

