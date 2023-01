27.01.2023 h 16:08 commenti

Maltrattamenti rsa Narnali, la Cassazione dà ragione alla Asl Toscana centro sul danno di immagine

La Asl Toscana centro aveva chiesto il risarcimento al giudice ordinario: un iter condiviso dai giudici della Corte suprema che hanno annullato la 'bocciatura' della Corte d'Appello. La vicenda risale al 2015: 17, tra infermieri e operatori socio-sanitari, le persone inizialmente indagate, 13 quelle arrivate a giudizio

Per la vicenda dei maltrattamenti agli anziani ospiti della Rsa di Narnali, la Asl Toscana centro ha tutte le carte in regola per chiedere il risarcimento del danno di immagine davanti al giudice ordinario. Lo ha stabilito la Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Massimiliano Tesi e Silvia Nesti, per conto dell'azienda sanitaria, dopo che la Corte d'Appello di Firenze aveva 'bocciato' la costituzione di parte civile utile a reclamare un riconoscimento economico in seguito a quei fatti. Tutto torna dunque ai giudici di secondo grado che, in una composizione diversa dalla precedente, dovranno valutare le richieste della parte civile e decidere. Una diatriba sorta su un tecnicismo e sulla modifica della normativa che regola le questioni relative al danno di immagine patito da una pubblica amministrazione, profilo che non è più di competenza esclusiva della Corte dei Conti. Dunque, la Asl Toscana centro non aveva sbagliato bersaglio quando in primo grado si costituì parte civile per chiedere anche il risarcimento del danno di immagine, oltre a quello derivato dalla necessità di attivare immediatamente una nuova gestione dopo l'ondata di sospensioni di infermieri e operatori socio-sanitari accusati a vario titolo di maltrattamenti, percosse e furto aggravato nei confronti degli anziani (il servizio passò dal Consorzio Astir alla Misericordia).

L'inchiesta della procura, datata 2015, fece molto scalpore: 17 gli indagati iniziali, 13 quelli arrivati a giudizio che hanno regolato i conti con la giustizia attraverso riti abbreviati, patteggiamenti e processo ordinario.

A indagare fu la polizia attraverso telecamere nascoste installate in diverse camere della Rsa in seguito alle rivelazioni di due tirocinanti circa il comportamento di alcuni infermieri e operatori socio-sanitari. Le immagini restituirono elementi che la procura ritenne sufficienti per chiedere al tribunale gli arresti domiciliari di nove persone. Il giudice delle indagini preliminari però non recepì le misure restrittive e firmò provvedimenti di sospensione dal servizio.









