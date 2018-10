11.10.2018 h 14:16 commenti

Maltrattamenti in famiglia,denunciato un ventisettenne

Per anni ha sottoposto a violenze fisiche e verbali la compagna che ha avuto il coraggio di denunciarlo ai carabinieri della stazione di Carmignano

Dopo anni di violenze fisiche e verbale, finita la convivenza, denuncia il compagno per maltrattamenti. Secondo quanto raccontato dalla vittima ai carabinieri della stazione di Carmignano i problemi risalgono ai primi anni di convivenza della coppia. Protagonista un 27 enne che per anni ha aggredito verbalmente e fisicamente la compagna. Un atteggiamento che ha portato la donna a chiudersi in sè stessa e ad avere problemi psichici. L'uomo è stato denunciato per lesioni personali e maltrattamenti.





