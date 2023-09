07.09.2023 h 14:46 commenti

Maltrattamenti e stalking, nei guai due uomini denunciati dopo minacce di morte e violenze

La procura ha chiesto e ottenuto l'allontamento dalla casa familiare per un 67enne e il divieto di avvicinamento all'ex convivente per un 45enne. Continue liti e atteggiamenti aggressivi hanno spinto le donne a chiedere aiuto alle forze dell'ordine

“Ti ammazzo, vattene e non tornare”. Minacce di morte e continui atteggiamenti violenti che hanno spinto una donna di 51 anni, di nazionalità romena, a denunciare il marito, un italiano di 67 anni. L'uomo è finito sotto inchiesta per maltrattamenti in famiglia; i carabinieri, su ordine della procura, lo hanno allontanato dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi alla moglie. Il rapporto tra i coniugi era costellato da liti con lui che avrebbe impugnato più di una volta un coltello mentre pronunciava minacce di morte. Minacce che hanno preoccupato così tanto la donna che, dopo essersi confidata con la sorella e aver chiesto informazioni su come fare ad arginare il comportamento dell'uomo, ha trovato il coraggio di denunciare tutto. Il suo racconto ha trovato molte conferme a partire da due interventi delle forze dell'ordine, il 16 e il 20 agosto, presso la casa dei coniugi per calmare le violente discussioni. In più, conferme sono arrivate dalle dichiarazioni di vicini e amici della donna. Il 67enne, difeso dall'avvocato Massimiliano Tesi, comparirà nei prossimi giorni davanti al giudice delle indagini preliminari Leonardo Chesi per l'interrogatorio di garanzia.

E nei guai, per vicende familiari, è finito anche un 45enne originario dell'Ecuador. Il suo nome, in seguito alla denuncia presentata lo scorso agosto dall'ex convivente, una connazionale di 30 anni, è stato iscritto sul registro degli indagati per stalking. Minacce di morte, atti di violenza, pedinamenti, telefonate, ingiurie nei confronti della donna dopo la fine della loro relazione. Una fine che lui, stando alla denuncia e alle indagini, non ha mai accettato mettendo in atto una serie di comportamenti ai quali la trentenne, alla fine, ha trovato il coraggio di ribellarsi. Il giudice delle indagini preliminari, accogliendo la richiesta della procura, ha disposto il divieto di avvicinamento che dovrà essere scrupolosamente rispettato per non rischiare un inasprimento della misura cautelare.



