18.08.2023 h 12:20 commenti

Maltratta la madre e quando i carabinieri gli notificano gli atti scoprono una coltivazione fai da te di marijuana

I militari erano andati dall'uomo per consegnargli l'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinare la madre. Le piante erano nel giardino interno

I carabinieri erano andati a notificargli un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinare la madre, vittima di maltrattamenti in famiglia. Ma una volta arrivata nella casa dell'uomo, un disoccupato 33enne, già pregiudicato, hanno subito avvertito un forte odore proveniente da un giardino interno oltre a notare il nervosismo dell'uomo. E' scattato così il controllo che ha fatto scoprire 13 piante di “marijuana”, ben curate, in parte celate dietro altre piante.

E' successo nel primo pomeriggio di ieri, 17 agosto, in via Poggiarello a Poggio a Caiano e i militari della locale Stazione, dopo aver notificato gli atti al 33enne, lo hanno anche denunciato per aver coltivato sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, mentre le 13 piante sono state sottoposte a sequestro.

L'uomo resta indagato anche per i maltrattamenti nei confronti della madre.