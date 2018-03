26.03.2018 h 12:16 commenti

Maltratta il cane in pieno centro: il videoshock su Fb. La Municipale: "Persona con problemi mentali, il Comune la segue da tempo

Il comandante Pasquinelli respinge le accuse di non aver fatto niente: "Gli agenti l'hanno seguita fino in piazza Duomo e poi chiamato il 118 ma il medico non ha ritenuto di doverla ricoverare"

Una donna che dà in escandenscenza in Corso Mazzoni, afferra il suo cagnolino come fosse un pelouche e lo infila in malo modo dentro una borsa. E' questo quello che si vede nei pochi secondi di un video che, da ieri sera domenica 25 marzo, è diventato virale su Facebook, con centinaia di condivisioni e migliaia di commenti indignati. Nel mirino anche gli agenti di una pattuglia della polizia municipale, che sembrano assistere alla scena senza intervenire.

In realtà il video (che non pubblichiamo per nostra precisa scelta) è solo una piccola frazione di quello che è avvenuto lo scorso venerdì 23 marzo, in pieno centro storico. La donna è una senzatetto di origine tedesca, con gravi problemi di natura mentale. Da tempo frequenta il centro storico e più volte è stata controllata dalla polizia municipale oltre ad essere seguita dai Servizi Sociali del Comune (nonostante non sia residente) e dagli operatori di strada. "Si tratta di una persona con disturbi psichiatrici - commenta il comandante della polizia municipale Andrea Pasquinelli -. Purtroppo finora non ha mai accettato di essere curata o di farsi aiutare. Come polizia municipale la teniamo d'occhio da un po' e fino ad ora non ha mai dato fastidio a nessuno. Anche con il cane si è sempre comportata bene, fino a venerdì scorso".

Venerdì, invece, la donna, forse perché provocata da qualche passante, è andata in escandescenza: ha iniziato a inveire, gridando e offendendo i presenti. Poi ha afferrato in malomodo il cagnolino e lo ha spinto dentro la borsa. "I nostri agenti sono subito intervenuti - prosegue Pasquinelli -. Trovandosi davanti ad una persona con problemi mentali, hanno naturalmente usato tutte le accortezze del caso, cercando di non provocare ulteriori reazioni inconsulte. Il video si interrompe dopo poco, ma i nostri agenti hanno seguito la donna fino in piazza Duomo dove l'hanno fermata, chiamando al tempo stesso il 118 perché inviasse un'ambulanza. Purtroppo il medico intervenuto non ha ritenuto necessario il ricovero della donna, nonostante la nostra precisa richiesta. Abbiamo così dovuto rilasciarla".

Anche riguardo il cagnolino, Pasquinelli ci tiene a fare alcune precisazioni: "Fino ad ora - dice - non avevamo mai notato episodi di maltrattamento. C'è solo, quindi, quel singolo episodio avvenuto venerdì mattina, peraltro con la donna in evidente stato di alterazione psichica. Un po' poco per arrivare al sequestro del cane. Senza considerare che un'operazione del genere, fatta ad una donna così disturbata, non sappiamo poi cosa può comportare. Certo, tutto sarebbe stato più facile se il medico avesse ordinato il ricovero in Pischiatria".

In ogni caso la Municipale sta continuando a seguire il caso e sta vagliando le possibilità di arrivare a togliere il cane alla donna se dovessero ripetersi episodi come quello di venerdì. Della vicenda è stata interessata anche la veterinaria. E' intanto emerso che ci sarebbe una donna che si occupa, in accordo con la senzatetto, della cura del cane,dandogli da mangiare e lavandolo.